Efter interview-storm: Nu svarer Ghita

Tidligere på sommeren skabte det massiv opmærksomhed, da Ghita Nørby i et interview på 'Go' Aften Live' på TV 2 fik nok af de spørgsmål, hun blev stillet af journalist Simi Jan.

Midt i interviewet, der blev sendt live, satte den 86-årige skuespiller hælene i og kalde den garvede journalist og tv-værts spørgsmål for både 'overfladiske', 'underlige', 'dumme' og 'idiotiske'.

Efterfølgende blev Ghita Nørby kritiseret vidt og bredt for at være gået for vidt, og udover et interview med journalist Anders Lund Madsen, hvor Ghita undskyldte for interviewet, har hun ikke ønsket at kommentere den flodbølge af negativ opmærksomhed, der rullede ind over hende.

Onsdag aften fik Ekstra Bladet dog lejlighed til at stille Ghita Nørby et par overfladiske spørgsmål om interviewet på den røde løber, inden hun sammen med sin ven Jim Lyngvild hastede videre for at se premieren på storfilmen 'Margrete den Første'.

- Du har været lidt i vælten her for nylig efter dit interview med Simi Jan ...

- Synes du det?, lød det fra Ghita Nørby.

Ghita Nørby og Jim Lyngvild fulgtes ad på den røde løber. Foto: Henning Hjorth

- Hvordan har du det med det hele, nu hvor det har lagt sig lidt igen?

- Jeg har det fint.

- Hvad tænker du om al den ...

- Hvad skal jeg tænke, synes du?

- Hvis det var mig, tror jeg, at jeg ville have nogle tanker om, at der er så mange mennesker, der har en mening om de ting, du siger?

- Jamen, det kan du jo ikke undgå. Sådan er det jo. Hvis du er en lygtepæl, så tisser hundene op ad dig, sagde Ghita Nørby, og Jim Lyngvild kunne supplere:

- Og Ghita er den smukkeste blomster-lygtepæl, der findes, så jeg kan godt forstå, at hundene pisser.

Mærkelige, bittesmå folk

Ghita Nørby er da heller ikke den eneste af de to, som kan vække de kritiske røster.

For nylig har Jim Lyngvilds projekt til Køge Museum, hvor han har fotograferet en række kendte kvinder som vølve, skabt massiv debat.

En af dem, der er stillet op i Vølve-kostume, er Ghita Nørby, og derfor havde de to venner også lidt at sige om den debat.

- Vi er nogle mærkelige, bitte bittesmå folk, som ikke synes, at du (Jim Lyngvild, red.) ved noget og skønner på det. Jim Lyngvild er en meget vidende person, som kan fortælle noget om mytologien. Skal vi ikke høre på det?, lød det fra Ghita Nørby.

- Jeg suger ordene til mig. Jeg griner af det og flyver videre og nyder, at folk interesser sig for det, jeg laver, sagde Jim Lyngvild.