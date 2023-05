Efter kæmpe afslag: Dansk musiker sælger boligen

Langt om længe er det lykkedes Johan Wohlert at få solgt sin villalejlighed i Klampenborg.

Den 82 kvadratmeter store bolig, som ligger på en grund, der måler 262 kvadratmeter, ramte markedet i august sidste år, hvor den 47-årige Mew-bassist forlangte 8.250.000 kroner for hjemmet.

Men prisen endte noget lavere.

Efter først at være sat ned med 1.270.000 kroner i marts måtte der endnu et mindre afslag i prisen til, før den endeligt blev solgt. Ifølge tingbogen endte prisen på 6.750.000.

De nye ejere overtager villalejligheden 25. maj.

God forretning

Ifølge tingbogen har Johan Wohlert ejet boligen i Klampenborg siden 2013.

I samme periode sluttede forholdet mellem ham og sangerinden Pernille Rosendahl, som han på daværende tidspunkt havde været sammen med i 11 år og også havde bandet The Storm med.

Dengang solgte parret, der også har en søn sammen, deres hus i Hellerup.

Johan Wohlert var med til at stifte bandet Mew i 90'erne, og bandet brød for alvor igennem i starten af 00'erne. Bassisten Wohlert forlod bandet i 2006 for at stifte The Storm. Han vendte i 2014 tilbage til bandet, der blandt andet er kendt for nummeret 'Comforting Sounds'.