Efter kæmpe chok: Indlagt i fem dage

Forsidefruen Janni Ree og hendes familie fik sig en grim overraskelse, da det yngste barnebarn i flokken, Helmer, i sidste uge akut måtte indlægges med både RS-virus og blodforgiftning.

Til Ekstra Bladet kunne Janni Ree fortælle, at lille Helmer, der blot er to måneder gammel, var stoppet med at trække vejret, da han ankom til hospitalet, men at lægerne handlede hurtigt og fik liv i ham igen.

Da Ekstra Bladet fanger Janni Ree over telefonen, kan den chokerede mormor fortælle, at alt nu igen går den rigtige vej med Helmer.

- Han er kommet hjem, så det er rigtige gode nyheder, og han er begyndt at spise selv. Han havde jo tabt sig 500 gram på to dage, men nu sover han meget, og han er begyndt at tage flaske igen, så det er rigtig godt, siger Janni Ree.

Annonce:

Meget farligt

Janni Ree fortæller videre, at barnebarnet nåede at være indlagt i fem dage, hvor han fik antibiotika, og at det hurtigt var med til at forbedre hans tilstand. Hun er dog stadig i chok over, at det kunne gå, som det gjorde.

- Man regner jo ikke med, at sådan en to månder gammel baby skal igennem det. Det er en meget farlig virus, og jeg håber, at de snart får udviklet en vaccine, der kan beskytte mod det, siger Janni Ree.

Og som om at forsidefruens bønner var blevet hørt, kunne SSI tirsdag oplyse i en pressemeddelelse, at man har opnået gode resultater med test af en vaccine mod RS-virus på mus.

Næste skridt er ifølge SSI at teste vaccinen på mennesker, inden den kan godkendes til forebyggelse af luftvejssygdommen.

Helmer er Janni Rees yngste barnebarn. Hans mor er Janni Rees datter, Nathalie. Privatfoto

Selvom familien nu ser fremad, fordi lille Helmer er i bedring, kan familien ifølge Janni Ree ikke helt slippe nervøsiteten endnu.

Annonce:

- Man sidder selvfølgelig altid lidt og tænker: 'Bare han ikke får et tilbagefald'. Men heldigvis er han under observation, og de har fået det, der kaldes en åben indlæggelse, så hvis der sker noget, kan han komme ind med det samme. De har også fået en speciel maske med hjem til ham, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes, de er dygtige på børneafdelingerne, den ros skal de have. Der bliver taget godt hånd om en. Det er en hård omgang, og det er en forfærdelig sygdom, men vi håber og tror på, at det går den rigtige vej nu.