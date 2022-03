Efter kæmpe nedtur: På vej ud af krisen

D-A-D-trommeslager Laust Sonne og hans skuespiller-kone, Maria Erwolter, har igen fået gang i karrieren og dermed indtjeningen, efter at de af økonomiske grunde måtte flytte fra hus og hjem og indtage et sommerhus i Sverige under pandemien. Se video i artiklen

Coronapandemien har påvirket mange mennesker i de to år, der er gået, siden sygdommen for alvor brød frem.

Det gælder også blandt andre D-A-D-trommeslager Laust Sonne og hans partner gennem 13 år - kone gennem otte - skuespilleren Maria Erwolter, der blev ekstraordinært ramt på pengepungen som følgevirkning af nedlukningerne.

Ekstra Bladet har således tidligere i sommeren 2020 skrevet, at musikeren og hans partner måtte sælge deres lejlighed og flytte i sommerhus i Sverige som konsekvens af covid-19 - simpelthen fordi de i lang tid ingen indtjening havde og derfor ikke havde råd til at blive boende.

Erwolter havde begrænset med skuespiller-jobs i en branche, hvor produktionerne var ekstraordinært hårdt ramt som følge af frygt for smitte, og den trommespillende rockmusiker måtte se alle koncerter med D-A-D blive enten aflyst eller udskudt hen i det uvisse som konsekvens af forsamlingsforbud med mere.

Men nu er bedre tider på vej.

Det fortæller Maria Erwolter, da hun - uden Laust, men med hans datter Ava ved sin side - troppede op til premiere på musicalen 'She Loves You' i Tivolis Koncertsal.

- I 2021 var jeg så heldig at få en kæmpe rolle i en udenlandsk Netflix-serie, så det gjorde økonomisk ret meget. Så nu er vi på vej ud af krisen. Det var bare en svær krise at stå i, når man er selvstændig, så på grund af, at jeg ligesom arbejdede i 2021, så har vi haft mulighed for at flytte tilbage til Danmark og få vores eget her nu. Serien hedder '1899' og er en ny stor Netflix-serie.

- Så tilbage til normalen?

- Det er det jo aldrig, for nu skal der betales noget gæld af.

- Men Laust er vel også begyndt at spille igen med D-A-D?

- Til slut-maj starter de op faktisk sådan rigtigt for første gang (efter nedlukningerne, red.).

- Så ikke mere sommerhus i Sverige?

- Ha-ha, nej ikke mere helårs-sommerhus i Sverige lige nu, nej.

Laust selv er blevet skuespiller og har ifølge Maria Erwolter travlt med at spille på Aveny-T i en forestilling, der løber frem til slut-maj, hvorfor han ikke var med til premieren.