Efter kæmpe-succes: Prøver lykken i udlandet

Skuespiller Iben Dorner fik i efteråret stor succes med Netflix-serien 'Kastanjemanden', der umiddelbart efter premieren strøg ind på streamingtjenestens top ti i mere end 50 lande.

Og den udenlandske opmærksomhed på serien, hvor Iben Dorner spillede rollen som socialminister Rosa Hartung, hvis datter på mystisk vis var forsvundet, har givet den 43-årige skuespiller blod på tanden.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber forud for premieren på tv-serien 'The First Lady' tirsdag.

- Jeg har fået mig en udenlandsk agent. Det har været svært før, men det er lykkedes nu, så det er rigtig dejligt, sagde Iben Dorner.

Dog står rollerne ikke ligefrem i kø endnu.

I 'Kastanjemanden' spillede Esben Dalgaard og Iben Dorner over for hinanden som ægteparret Steen og Rosa Hartung. Foto: Tine Harden/Netflix

- Der sker lidt, men jeg synes også tit, at det er noget, der først kommer senere. Der er ikke gået så lang tid endnu (siden 'Kastanjemanden' kom ud, red.), og det plejer først at være et år eller to efter, at man rigtig kan mærke, at det har fået en hype, sagde hun og fortsatte:

- Det der med, at man sidder dagen efter premieren og venter på, at de alle sammen skal ringe, det sker aldrig. Og jeg har jo livet for mig, så jeg kan sagtens vente.

Hemmelige projekter

Alligevel har Iben Dorner nok at se til. Hun har nemlig gang i flere projekter, der indtil videre er hemmelige.

- Jeg skal lave en spillefilm til sommer, som jeg glæder mig sindssygt til, men jeg må ikke rigtig sige noget endnu. Men jeg skal være en anden slags kvinde, end jeg plejer, kan jeg sige. Det er en ret spændende rolle, sagde hun til den fremmødte presse og tilføjede:

- I det hele taget er jeg ved at udvikle på en hel masse ting, som jeg ikke kan sige noget om.

Foruden rollen i 'Kastanjemanden' er Iben Dorner blandt andet kendt fra 'Borgen', hvor hun i de første sæsoner spillede Birgitte Nyborgs ministersekretær, Sanne.