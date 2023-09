Efter kæmpe tragedie: Gravid igen

'Baby on board'.

Sådan skriver Christiane Schamuburg Müller Åxman på Instagram i et opslag, hvor hun glad og stolt viser maven frem.

'Ahhh, det er så vildt, fantastisk, vidunderligt og bare mirakel whip all the way', skriver hun videre.

Og det er ikke underligt, at Christiane Schaumburg-Müller Åxman beskriver sine lykkelige omstændighed som fantastisk og vidunderlig. Den store nyhed om familieforøgelse kommer nemlig efter et hårdt år i familien.

Sidste år kunne Christiane Schaumburg-Müller Åxman fortælle, at parret mistede deres ufødte barn halvvejs inde i graviditeten.

Tidligere i år blev parret gift. Foto: Anthon Unger

I et opslag på Instagram beskrev Christiane Schaumburg-Müller Åxman, hvordan sorgen ramte familien dengang.

Annonce:

'I 21 uger bar jeg dig i maven - ventede så ængsteligt på at få dig i mine arme. Du blev til i kærlighedens tegn og fra dag et af graviditeten har vi elsket dig og ventet på dig med længsel. Halvvejs blev dit stoppested, og i torsdags fødte jeg dig - den fineste dreng. Du er en stjerne på himlen nu. Smukkeste du', skrev hun.

Tabet af parrets søn efterlod hende i et 'følelsesmæssigt hul'.

'SORG tynger vores hjerter og lige nu prøver jeg at navigere i det følelsesmæssige hul og kaos i min krop. Smerten og sårbarheden er en konstant. Heldigvis er vores anker vores tre elskede sammenbragte børn og vores stærke kærlighed til livet og hinanden. Drømmen om en fremtidig familieforøgelse er ikke slut - og lige nu skal der fokuseres på det smukke, vi har, for at kunne komme tilbage og finde styrken til at kæmpe for det, vi så højt ønsker', skrev hun dengang.

Hun lagde i den forbindelse ikke skjul på, at hun har svært ved at blive gravid grundet en stofskiftesygdom, og at hun derfor har måttet gå i fertilitetsbehandling for at blive gravid.

Christiane Schaumburg-Müller er mor til sønnen Constantin fra 2016, som hun har sammen med rapperen Liam O'Connor, mens Daniel Åxman har to døtre fra et tidligere forhold.

Parret blev gift sidste år.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.