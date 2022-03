Efter kæmpesalg: Køber for millioner

For kort tid siden solgte Nicolai Seebach sin kæmpevilla i Holte for svimlende 44 millioner kroner, men allerede inden da havde han købt en ny.

Den ligger på Vedbæk Strandvej og har kostet ham 27 millioner kroner.

Det viser oplysninger fra Tingbogen.

Villaen er i to plan, og den har et boligareal på hele 264 kvadratmeter, hvorfra der er udsigt over Øresund fra den luksuriøse Strandvej. Den var oprindeligt udbudt til 27,8 millioner kroner, så Seebach har fået et afslag på 800.000 kroner.

Faktisk blev købsaftalen underskrevet allerede 1. oktober sidste år, men overtagelsen var 1. marts i år.

Solgt for millioner

Nicolai Seebach er storebror til popsangeren Rasmus Seebach, og han arbejder selv som producer og sangskriver i deres produktionsselskab Top Notch Music.

Han har netop solgt sin gigantiske luksusvilla i Holte til 44 millioner kroner. Den var på 700 kvadratmeter og inkluderede alt fra vinkælder til elevator. En andel af de kvadratmeter bruges dog til erhverv.

Villaen havde han selv købt for 15,5 millioner kroner tilbage i 2016, så der skulle ikke mange år til at lave en gevaldig fortjeneste på salget. Den blev solgt med overtagelse 1. april, så nu har han en måned til at komme på plads i sin nye bolig.

