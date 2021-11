Efter kaos: Wafande trækker sig

Efter et kaotisk forløb med Mano Taco er musikeren færdig som frontmand for biksen

Der har været stor forvirring omkring Mano Taco, som Wafande har ageret frontfigur for i medierne.

Først skulle stedet lukke, men efter en del tovtrækkeri fik biksen alligevel lov til at forblive åben, da Asger Tobias Brodtkorb udtrådte af selskabet og dermed ikke forbrød sig mod den konkurrenceklausul, han underskrev, da han kort forinden forlod konkurrenten Mexihagen.

Dermed var vejen banet for, at holdet bag kunne forsøge at gøre Mano Taco til en succes. Men det er ikke en rejse, Wafande kommer til at være med på.

I en story på Instagram fortæller han, at han trækker sig som frontfigur.

'Jeg må desværre meddele, at jeg træder ud af Mano Taco. Det har været en spændende rejse, og jeg har lært en masse. Er sikker på, at alle taco-spisende gæster fortsat vil nyde de sprøde tacos,' skriver han på det sociale medie.

Over for Ekstra Bladet bekræfter han beslutningen.

'Der er ikke så meget at fortælle. Jeg skal bare noget andet. Det har været meget lærerigt, og jeg glæder mig til fremtiden. Mange planer og for lidt tid til dem alle, så Mano var en af dem, der røg i svinget,' skriver Wafande i en besked.

Wafande er færdig med Mano Taco. Foto: Mogens Flindt, Tariq Mikkel Khan og Peter Roelsgaard

Ikke færdig med mad

Det er dog ikke, fordi han har mistet lysten til at være en del af en gastronomisk eventyr, at han nu forlader biksen i utide.

'Min rejse fortsætter i en anden retning. Har du et spændende madkoncept eller lignende, så skriv. Jeg er altid sulten og åben for en snak og en kop kaffe,' skriver han videre på Instagram.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mano Taco, men det har endnu ikke været muligt.

