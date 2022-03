Efter karrierespring: Håber at gøre det igen

Sygdom betød i 2019 farvel til musikken for den tidligere Grand Prix-stjerne. Nu lever og ånder han for billedkunsten

Alvorlig sygdom betød i 2019, at den yngste Brødrene Olsen-bror, Noller, måtte droppe musikken. Men sidste år sprang den tidligere Grand Prix-stjerne ud som kunstmaler med så stor succes, at han nu håber at kunne invitere til en ny fernisering i år.

Det fortæller hans storebror, Jørgen Olsen.

Efter det sorte 2019, der bød på først en hjerneblødning og siden kræft i hjernen, måtte den i dag 67-årige Noller lægge musikken på hylden.

Guitarerne er 'parkeret'. I stedet er malergrejet fundet frem. Foto: Jonas Olufson

Guitaren blev placeret i hjørnet. Men en gang kunstnersjæl, altid kunstnersjæl. Så efter opslidende behandlingsforløb, følgesygdomme og hård genoptræning kastede han sig over pensler og lærreder.

Oprindeligt først som en hobby for at fordrive tiden.

Men sidste efterår kunne han invitere til fernisering på sine værker i Galleri Freitag i det indre København.

Tre af Nollers værker. Foto: Jonas Olufson

Interessen for hans værker viste sig at være ganske stor. Og nu drømmer han altså med storebror Jørgens ord om at gentage successen en gang i år.

- Sygdomsmæssigt kan vi tale om status quo, men Noller er en glad dreng. Han nyder virkelig at skabe disse værker, så det vil være en fantastisk oplevelse for ham, hvis der kommer en ny udstilling.

- Så man kan sige, at han om ikke har fået blod på tanden så maling på penslen?

- Det kan man i den grad, siger Jørgen Olsen.