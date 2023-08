Efter kønsskifte: 'X-Factor'-stjerne vender tilbage

Da han vandt, var det i den forkerte krop. Det var det også, da Noah Skaalum kort efter sin 'X-Factor'-sejr i 2011 optrådte under Copenhagen Pride - dengang som Sarah.

Men nu, over ti år senere, er 'X-Factor'-stjernen klar til at vende tilbage til scenen i den første optræden efter sit kønsskifte i 2018, når han skal optræde sammen med danske Bryan Rice til årets Pride næste uge.

Det skriver Noah Skaalum i et opslag på Instagram.

'Jeg er DØD nervøs, det rumler i maven, og jeg kommer helt sikkert til at tisse lidt i bukserne når vi går på scenen. Det er første gang, jeg skal synge offentligt, efter jeg skiftede køn, og det skræmmer mig faktisk lidt', skriver Noah Skaalum blandt andet i opslaget.

Sådan så det ud, da 'Sarah' vandt X-Factor i 2011. Der er sket en del siden. Foto: Mogens Flindt

'Lykkelig og stolt'

Bryan Rice-koncerten løber af stablen i starten af Pride Week søndag 13. august klokken 19.30.

Og her glæder den danske musiker sig til at få selskab af den tidligere 'X-Factor'-vinder.

'Jeg er så lykkelig og stolt over at du vil dele dit talent med mig den aften. Jeg ved, at det er vildt for dig at ‘vende tilbage’, men du er i gode og kærlige hænder og jeg tror på, at det er endnu et vigtigt skridt i din fantastiske rejse', skriver Bryan Rice i en kommentar til Noah Skaalums opslag.

Bryan Rice ser frem til Pride-koncerten med Noah Skaalum. Foto: Mogens Flindt

Siden sangtriumfen i 2011, er der sket meget i Noah Skaalums liv. Udover kønsskiftet er han også blevet familiefar.