Efter kollaps: Tjekket for hjerteproblemer

Charlotte Bircow besvimede på Musik i Lejet, og det fik hende til at opsøge læge og for en sikkerheds skyld at få sit hjerte tjekket

Det var lidt af et chok for de omkringstående, da Charlotte Bircow midt i festlighederne under årets Musik i Lejet ud af det blå blev svimmel, kollapsede og knaldede hovedet i asfalten.

Og selvom den 61-årige fitnessguru med egne ord var ganske okay ti minutter efter at være besvimet, valgte hun alligevel at lade sig undersøge for at være helt sikker på, at alt var, som det skulle være.

Charlotte Bircow har også tidligere oplevet at blive svimmel, når der var mange mennesker samlet, men alligevel syntes hun, det var bedst at blive undersøgt. Privatfoto

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har haft det fint, efter jeg kom til mig selv, for jeg fejler ikke noget, men jeg tænkte alligevel, at det var meget smart at få tjekket hjertet. Og der var ingen forsnævringer eller andre problemer, som jeg kommer til at dø af lige foreløbigt. Faktisk sagde lægen, at min fysik var som en ung pige, siger Charlotte Bircow.

Kommer med opfordring

Hun mistænker i stedet, at uheldet nok har skyldtes de mange mennesker, der var forsamlet i det telt, hun befandt sig i med sin kæreste, samt måske væskemangel.

Alligevel mener hun, at man bør blive undersøgt, når den slags ting sker.

Charlotte Bircow danner par med den tidligere fodboldspiller Per Steffensen. Foto: Anthon Unger

- Det bør man så afgjort. Hellere få den information, man har brug for, så man kan forebygge og handle på det, der nu måtte være. Jeg har forebygget hjerteproblemer hele livet med al den motion, jeg har dyrket, men man kan jo aldrig vide, hvad der kan være, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror, der er mange, der har prøvet at besvime i lignende situationer, hvor der er meget tæt, varmt, og mange mennesker, men det er jo altid bedre at vide det med sikkerhed. Jeg troede heller ikke, jeg kunne få kræft, men det kunne jeg. Så jeg vil altid opfordre til, at man bliver undersøgt.

Charlotte Bircow blev i 2011 ramt af brystkræft, men blev efter kemoterapi og operation erklæret rask.

