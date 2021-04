Efter komplikation: Skal føde ved kejsersnit

For den 33-årige skuespiller Molly Egelind er graviditeten ikke gået helt efter planen, og det betyder, at hun i denne uge skal føde sin lille datter ved planlagt kejsersnit.

Det fortæller hun i et interview med online-mediet To The Moon, Honey.

- Da jeg blev udskrevet efter min seneste indlæggelse, fik jeg beskeden om, at jeg skal have kejsersnit. Det kom ikke som noget chok. Jeg har jo vidst siden uge 20, at jeg har foranliggende moderkage, og det har hele tiden været på tale som en sandsynlighed. Faktisk blev jeg virkelig lettet over, at der endelig kom en afklaring, og jeg kunne begynde at fokusere min energi på noget konkret og prøve at få det bedste ud af min situation, lyder det fra skuespilleren i interviewet.

Var indlagt

I midten af marts delte Molly Egelind med sine følgere på Instagram, at hun havde været indlagt i en uge efter en graviditetskomplikation.

'Jeg tilbragte det meste af sidste uge på hospitalet, på grund af en graviditetskomplikation. Jeg var rigtig bange og bekymret - men var omgivet af det mest fantastiske personale, jordemødre og fødselslæger', skrev hun på det tidspunkt, hvorefter hun fortalte, at hun igen var hjemme hos sig selv.

I interviewet med To The Moon, Honey fortæller hun, at hun har været indlagt tre gange under graviditeten på grund af blødninger, men at babyen har det godt og vokser, som hun skal.

Den lille pige, der efter efter planen kommer til verden her i ugen, er Molly Egelinds datter nummer to.

Hun har i forvejen datteren Ellinor sammen med skuespiller Benjamin Hasselflug, som hun blev gift med i 2016.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Molly Egelind, men det har i skrivende stund ikke været muligt.