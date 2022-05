Efter konkurs: Alle bilag er væk

Det er gået ned ad bakke for Lindy Aldahl det seneste halve år, hvor tv-kendissen fra DR-succesen 'Rigtige mænd' to gange er gået konkurs.

Men arbejdet med at opgøre selskabets konti efter konkursen i selskabet 121021 ApS, der tidligere hed Lindy Aldahl Entertainment, har været en besværlig omgang.

Lindy Aldahl har nemlig ikke lavet bogføring i godt ti måneder op til konkursen, og kurator har ikke kunnet gøre det efterfølgende. Alle bilagene er nemlig væk.

Det viser en redegørelse, som kurator Lars Møgelvang Hansen har sendt til kreditorerne 17. marts 2022, og som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'Ifølge det for kurator oplyste er det ikke muligt at udarbejde en saldobalance for perioden 1. januar 2021 og frem til dekretets afsigelse den 14. oktober 2021, idet der ikke er sket bogføring i perioden, ligesom det over for kurator er oplyst, at selskabets bilagsmateriale er bortkommet,' skriver kurator.

Lille procentdel af gælden

Kurator har opgjort selskabets anslåede aktiver til samlet 61.721,37 kroner - fordelt på 55.421,37 i tilgodehavender og 6.300 kroner i driftsmidler som computer, elektronik og beklædningsgenstande, som kurator har solgt.

Det er dog langtfra nok til at dække de krav, der indtil videre er kommet ind. Ekstra Bladet kunne i december fortælle, at Gældsstyrelsen havde gjort krav mod selskabet for 355.888,31 kroner i manglende skat og renter heraf, men siden er der kommet flere krav til.

Af redegørelsen fremgår det, at der nu er krav i selskabet for 584.897,19 kroner, men kurator gør opmærksom på, at der fortsat kommer krav mod boet, så det beløb kan stige yderligere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kurator for at høre, hvem Lindy Aldahl angiveligt skylder yderligere knap 230.000 kroner til, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Det vides derfor heller ikke, hvad han yderligere har fundet frem til, siden han sendte redegørelsen 17. marts.

I øjeblikket er kurator - som han skal - ved at undersøge, om Lindy Aldahl har foretaget noget forkert eller ulovligt, så penge kan kræves tilbage til konkursboet, eller politiet skal kontaktes.

'Disse undersøgelser er endnu ikke færdiggjort,' skriver kurator.

Der er normalt masser af latter, når Lindy Aldahl fører sig frem på skærmen. Blandt andet da han sidste år medvirkede i 'Rigtige mænd på dannelsesrejse'. Foto: DR/Claus Rud

Yderligere krav

Lindy Aldahl gik i marts konkurs igen. Denne gang var det selskabet Aldahl Byg IVS, der gik konkurs, og her er Lars Møgelvang Hansen også kurator.

29. marts 2022 har han sendt en skrivelse rundt til kreditorerne. Her anslår han, at der er aktiver i selskabet for et rundt nul, ligesom der er kommet krav mod selskabet for samlet 209.740,17 kroner.

Det seneste offentliggjorte regnskab fra Aldahl Byg dækker frem til udgangen af 2020. Her havde selskabet en negativ egenkapital på 285.046 kroner. Året bød på et underskud på 55.783 kroner, efter at firmaet havde udbetalt 125.001 kroner i løn til selskabets ene ansatte.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Lindy Aldahl forsøger at tørre sin egen skattegæld af på statskassen, mens han også har modtaget coronastøtte i strid med loven. Tidligere er han også blevet politianmeldt på grund af en række ulovlige lån for samlet én million kroner i selskabet Lindy Aldahl Entertainment ApS, som kort inden konkursen blev til 121021 ApS.

Lindy Aldahl holder fortsat foredrag, men det foregår nu i en enkeltmandsvirksomhed. Her er der ikke offentlige regnskaber, men han hæfter personligt i tilfælde af en ny konkurs.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt til Lindy Aldahl for at høre, hvorfor han ikke foretog bogføring, og hvad der kan være blevet af de manglende bilag. Men han har endnu ikke besvaret vores spørgsmål.