Efter konkurs: Efterlader kæmpe milliongæld

Det har uden tvivl været en underskudsforretning for kokken Thomas Rode Andersen, der står bag online madmarkedet rigtigmad.dk.

Mandag kunne firmaet på Instagram oplyse, at de har begæret sig konkurs, fordi de ikke har kunnet generere det overskud, de havde håbet på.

'Et af Danmarks førende online-madmarkeder, der sælger økologiske delikatesser og færdigretter, er desværre taget under konkurs mandag 24. januar 2022. Den tidligere ledelse og ejerkreds arbejder nu ihærdigt sammen med kurator for at redde værdier og arbejdspladser', lyder det i opslaget.

Stor milliongæld

Over for Ekstra Bladet fortæller kurator Jens Højmark, at der er tale om en anseelig gæld i firmaet.

- Jeg kan endnu ikke sige præcist, hvor stor gælden er, men jeg kan sige, at der er for mere end ti millioner, lyder det.

Ifølge Jens Højmark er gælden til banker og blandede kreditorer.

Også Vækstfonden har virksomhedspant i forretningen.

Thomas Rode Andersen må nu i gang med nye projekter. Foto: Lars Krabbe

Sælges til højestbydende

Men det er ikke en slukøret kurator, der går til opgaven med konkursen.

- Jeg håber, at vi får rigtig meget af gælden ind. Værdien i denne her sammenhæng er jo brandet, og nu skal vi ud og etablere interesse for det, fortæller han.

Jens Højmark fortæller, at det ikke er på tale, at de tidligere ejere - Thomas Rode Andersen, Kristian Ørnstrup Justesen og Jens Kasper Canth Andreasen - skal købe firmaet tilbage.

- Men i sidste ende sælger vi jo til højestbydende.

I opslaget på Instagram har Thomas Rode Andersen udtalt, at han er ked af konkursen, men stolt af firmaet.

'Ambitionen med Rigtigmad.dk var at give den kvalitetsbevidste forbruger et overskueligt udvalg, hvor man ikke skulle tænke over, om maden indeholdt kemikalier eller tilsætningsstoffer. Vi er meget ærgerlige over, at rejsen for os stopper her – men samtidig stolte af det, vi har nået', udtaler direktør Thomas Rode Andersen på vegne af de tre stiftere.