Efter konkurs: Vender tilbage med underskud

Julie Zangenberg gik konkurs med sit tøjfirma Cozy by JZ. Siden genopstod det med hjælp fra Birgit Aaby, og det første regnskab er netop landet, men det ender i et underskud

Al begyndelse er svær. Åbenbart også anden gang.

Julie Zangenberg gik konkurs med selskabet Cozy by JZ med en gæld på over fire millioner kroner, hvoraf størstedelen var til statskassen. Hun købte dog navnet ud af boet og startede det op igen med investering fra den tidligere 'Løvens Hule'-løve Birgit Aaby.

Nu hedder det blot Cozy Aps, og det allerførste regnskab fra det nye-gamle tøjfirma er netop landet.

Det viser en fortjeneste for året på 138.746 kroner, og fordi der er personaleomkostninger for 689.173 kroner, giver det et negativt driftsresultat på 570.427 kroner.

Bunden er ligeledes gået ud af kassen, hvor egenkapitalen var negativ med 407.683 kroner ved årets udgang.

Ledelsen forholder sig da også til, at kapitalen i selskabet allerede er tabt, som de skal under punktet 'usikkerhed om going concern', hvor det fremgår, at man forventer at kunne reetablere kapitalen ved egenindtjening.

Med andre ord forventer Zangenberg at kunne vende skuden og sikre overskud i fremtiden. Der fremgår ligeledes af ledelsesberetningen, at man forventer positiv udvikling i selskabets aktiviteter allerede i det kommende år.

Julie Zangenberg har tidligere forklaret til Ekstra Bladet, at hun selv var overrasket over, at selskabet skulle fortsætte, efter det var gået konkurs.

- Det var en overraskelse for mig. Jeg stod og havde lukket Cozy ned og var stadig i den proces og var enormt ked af det. Jeg forsøgte at håndtere nedlukningen så ordentligt og godt, jeg kunne, men jeg så Cozy som død.

- Birgit har været Cozy-kunde i mange år og kendte brandet godt, samtidig med at vi havde en relation. Så da hun foreslog, at vi skulle tage en snak om at lave en version to, blev jeg overrasket, men selvfølgelig også begejstret ved tanken om, at det alligevel ikke skulle dø, sagde Julie Zangenberg dengang.