Efter konkurs: Vil sælge kæden

Kurator skal nu forsøge at sælge ud af konkursboet bag Bronuts, så kreditorer kan få deres penge. Man håber på et samlet salg af hele kæden

De bragede ind på scenen med en kæmpe succes, men siden er det gået grueligt galt for donut-kæden Bronuts.

Faktisk så galt, at de fredag har indsendt en begæring om konkurs.

Derfor skal en kurator nu forsøge at få så mange penge som muligt ud af konkursboet, og den bedste chance er ved et samlet salg af hele kæden.

Det fortæller kurator, advokat Jens Højmark, til Ekstra Bladet.

- Dekretet kom her til morgen, så det er en ret ny sag, hvor vi skal prøve at finde op og ned og få håndteret de ting og opgaver, vi har som kurator, og derudover skal vi forsøge at få solgt det, der nu sælges kan, for at bevare værdi og arbejdspladser.

- Vil man forsøge at sælge kæden som en helhed?

- Det er klart plan A. Erfaringsvist giver det den bedste værdi at sælge det samlet som virksomhed og derved flere penge til kreditorerne. Samtidig vil det betyde, hvis det kan lade sig gøre, at man får så mange medarbejdere med over som muligt.

- Så plan A er helt klart at sælge det så samlet som overhovedet muligt, og det er det, vi bruger de næste ti til 14 dage på, siger han.

Efterlader stor gæld

Der har allerede været interesse fra potentielle købere af den tidligere så populære kæde.

- Vi har fået nogle henvendelser i dag, som vi allerede er i gang med at bearbejde. Forstået på den måde, at vi laver et klassisk datarum, hvor vi samler alt det materiale, vi har og kan få, og så kan de mulige købere underskrive en hemmeligholdelsesklausul for at få indsigt, så de forhåbentlig på baggrund af det kan være fristede til at komme med et bud på virksomheden.

- Og gælden er i omegnen af otte til 10 millioner kroner?

- Ja, forstået på den måde, at det er det bedste bud 'day one'. Når nu kreditorerne skal anmelde, hvad de skal, så sender de jo ind, hvad de mener, de har til gode. Og så ser vi på om nogle uger, hvor meget det er. Men hvis jeg skal sige noget i dag, så er mit bud otte til 10 millioner.

- Hvad er realistisk at få ind med et salg? Regner man med at kunne dække gælden helt?

- Nej, det tror jeg ikke. Hvis man kan det, så er selskabet faktisk solvent igen, altså ikke konkurs. Jeg håber, det sker, men det er meget, meget sjældent, det er sket, når man kigger bagud i historikken, at man har solgt så godt, siger Jens Højmark.

Skiftede navn

Det er et helt klassisk greb, når en virksomhed har retning mod konkurs, at man ændrer virksomhedens navn i CVR. Derfor blev Bronuts torsdag til 'Datoselskabet BND af december 2021 ApS'.

- Hvis man skal sælge en virksomhed, som går konkurs, så er det sådan, at navnet på virksomheden i mange henseender repræsenterer en eller anden form for værdi. Jeg tror, at det i den her virksomhed repræsenterer en større værdi end i en gennemsnitlig forretning.

- Rent teknisk er det sådan, at hvis selskabet går konkurs, mens det hedder Bronuts, så vil det navn være låst i Erhvervsstyrrelsens registreringer. Det vil sige, at hvis jeg skal sælge navnet om en uge, så vil køber ikke kunne registrere navnet, førend vi er færdige med en konkursbehandling. Og der kan gå seks til 12 måneder, siger Jens Højmark.