Efter kopi-sag: - Jeg tør næsten ikke gå på gaden

De seneste uger har ernæringseksperten og iværksætteren Christian Bitz i den grad været i vælten.

Det sker, efter Bitz både i Sø- og Handelsretten og Øste Landsret er blevet dømt for at bryde keramiker Kasper Würtz' ophavsret og for at plagiere hans spisestel.

For nylig viste DR 'Kontant' så en dokumentar om sagen, og det har i den grad sat ild i debatten.

Siden da har Bitz ikke ønsket at udtale sig til pressen, men mandag aften tog han bladet fra munden i 'Go' aften Live' på TV 2.

Her holdt han forsat fast i, at han ikke har plagieret stellet fra Würtz, selvom to retsindstanser mener noget andet.

- Jeg har unægteligt utroligt svært ved at se, at de her produkter skulle være en kopi. Det er mig ubegribeligt, og det er mig også ubegribeligt, at landsretten er kommet frem til at stadfæste dommen fra Sø- og Handelsretten. Men det er, som det er, sagde han blandt andet i programmet, hvor han blev interviewet af vært Janni Pedersen.

Af samme årsag har Bitz taget sagen videre til Procesbevillingsnævnet, som skal tage stilling til, om sagen kan tages videre i Højesteret.

Købte gave til kæresten I programmet fortalte Bitz også, at han er utilfreds med DR 'Kontants' fremstilling af sagen, som, han mener, var for 'ensidig'. Undervejs i interviewet fremlagde Janni Pedersen en række beviser, der er blevet brugt mod Bitz i retten. Heriblandt kvitteringer, der viser, at han kort inden produktionen af sit spisestel havde været på besøg hos Würtz. - Nu ved jeg, hvad der er sket ved det besøg, og det ved Kasper Wurtz også. Han ved også godt, at jeg var på besøg for at købe gaver til min kæreste. Det var helt oprigtig talt gaver til min kæreste, lød det blandt andet fra Bitz, der flere gange understregede, at han ikke var en del af produktionen og derfor ikke vidste noget om, hvordan det foregik i maskinrummet. Ifølge Bitz havde han da også gerne været retssagen foruden. - Det er ikke noget, jeg har bedt om. Det er ikke noget, jeg har lyst til at deltage i. Det er rædselsfuldt. Det er det også for Kasper. Det forstår jeg udmærket. Det er forfærdeligt for begge parter, når man har sådan en konflikt, sagde han videre. Vis mere Vis mindre

Trusler

I interviewet fortalte Bitz desuden, at han de seneste uger har modtaget en lang rækker trusler.

- Jeg er nok Danmarks mest forhadte mand, og jeg modtager dagligt grimme beskeder og trusler, og mine børn modtager trusler. Min kæreste og min familie går igennem et helvede lige nu, sagde han blandt andet, mens han senere i programmet satte flere ord på truslerne:

- De må skrive om mig, hvad de vil, men de skal ikke tage kontakt til min kæreste og forsøge at ødelægge hendes forretning, og de skal ikke skrive til mine børn, som ikke tør gå i skole. At jeg får trusler om, at de håber, jeg får tæsk, eller at de håber, mine børn bliver kvalt i et bolche. Det er helt grotesk. (...)', sagde han og fortsatte:

- Jeg tør næsten ikke gå på gaden mere. Jeg bliver derhjemme. Jeg har ondt i maven. Specielt fordi jeg prøver at beskytte min familie.

På en video-forbindelse fortalte Kasper Würtz i interviewet i 'Go' aften Live', at sagen i den grad også har været hård for ham.

- Jeg har haft ondt i maven, siden jeg opdagede, at det var blevet kopieret, efter Christian havde været på besøg hos mig. Og jeg har været mere fraværende over for min familie og dem, jeg elsker, mens det har stået på, sagde Würtz, der samtidig fortalte, at det havde været en hård økonomisk kamp for ham.

Sagen om plagiat har efterhånden varet i seks år og startede, da Christian Bitz sammen med grossistvirksomheden F&H A/S i 2016 lavede spisestellet Bitz-serien.