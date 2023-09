Efter kort tid som kærester: Boris har været utro

Ikke lang tid efter at TV 2's 'Bachelorette' havde været vist på skærmen, kom det frem, at deltageren Boris Hjort ikke havde fundet sammen hjemme i Danmark med sin tv-muse Mette Sommer.

Derimod havde han fået en ny kæreste, og det er ikke en helt ukendt af slagsen, Boris Hjort nu fletter fingre med.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, er der nemlig tale om den kendte influencer Astrid Olsen.

Det har dog ikke været uden kurrer på tråden.

I 24syv-podcasten '112 For Knuste Hjerter' indrømmer Boris således, at han allerede har været Astrid utro.

- Jeg fucker herremeget op. Jeg er i byen to uger efter, at vi er blevet 'eksklusive'. Her møder jeg en pige, som jeg har noget historik med, og jeg bliver grebet af 'et øjeblik'. Vi kysser simpelthen ude på dansegulvet.

- Jeg tager hjem - ikke med hende - men følger min bedste veninde hjem på cykel, og står så op dagen efter og har det SÅ dårligt, siger Boris Hjort blandt andet i podcasten.

Astrid Olsen er en af landets meget populære influencere. Hun blev først stor som youtuber - her har hun 128.000 abonnenter. Tallet på Instagram er 144.000. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Meget bange

Han nægter samtidig, at han har haft sex med kvinden efter deres kys.

Var du bange for at miste Astrid, spørger værtinden Maria Jencel.

- Ja. Jeg var SÅ bange for at miste hende. Det var derfor, jeg havde det så elendigt, siger realitydeltageren, som diskuterer med en kammerat om, hvorvidt han bør gå til bekendelse eller ej.

Boris Hjort er glad for tiden. Han har fundet kærligheden og er blevet tilgivet for et sidespring. Hans ledsager til premieren på 'Viktor mod verden' i begyndelsen af august var ikke Astrid. Foto: Kenneth Meyer

Så langt når han dog ikke, inden Astrid Olsen får en såkaldt DM på Instagram fra en fremmed profil.

- Kvinden skriver, 'hej, jeg ved ikke, hvad din og Boris' relation er, men du skal bare vide, at mine veninder og jeg så ham følges hjem med en anden kvinde i nat - så må du gøre, hvad du har lyst til med den information', siger Astrid Olsen i podcasten.

Egentlig tror hun i begyndelsen ikke rigtig på, at Boris skulle have været på afveje, men Astrid Olsen vælger alligevel at konfrontere Boris Hjort med det i sengen om aftenen.

Går til bekendelse

Her går han til bekendelse om kysset, og selv om Astrid i sidste ende vælger at tilgive ham, så åbner hun sig også om de tanker, det hele har sat i gang:

- Mit problem er ikke kysset. Mit problem er alt det omkringliggende. Mit problem er, at fra nu af vil jeg være usikker, hver gang du tager i byen, og jeg ved ikke, hvor ofte jeg vil have det sådan - om det kun er næste gang eller om det er de næste 10 gange. Og så er der det med, at du ikke sagde det til mig, siger Astrid henvendt direkte til Boris.

Alligevel er det en glad herre, som er blevet tilgivet for sin svipser:

- Det er et fucking eventyr. Det er ikke som noget, jeg har prøvet før. Jeg er mega meget på en lyserød sky. Jeg tror, jeg skal have børn og giftes med Astrid. Det håber jeg.