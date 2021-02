Efter kræft-udmelding: - Det er overvældende

Den 44-årige danske radio- og tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph har fået konstateret brystkræft.

Det fortalte hun onsdag på Instagram.

Her delte iværksætteren af 'Rudolph Care' et opslag, hvor hun delte diagnosen med sine følgere.

'Jeg har fået konstateret brystkræft, og der venter mig derfor et halvt til et helt år, hvor jeg skal arbejde meget mindre og bruge min energi på at blive rask og være sammen med mine børn,' skrev hun og tilføjede:

'Jeg håber, at min familie og jeg kan opretholde så normal en hverdag som muligt. Derfor betyder det meget for mig, at folk omkring os opfører sig helt, som de plejer.'

- Jeg har kræft

Overvældet af beskeder

Men selvom Andrea håber, at folk opfører sig, som de plejer, har hun alligevel ønsket at takke alle dem, der har sendt hende opmuntrende og søde beskeder på de sociale medier.

Det gør hun i en story på Instagram.

- Så har jeg ligget og læst rigtig mange af de utroligt søde og overvældende og hjertevarme beskeder, jeg har modtaget fra jer. Tusind tak. Det er simpelthen så dejligt og overvældende, lyder det.

Og selvom det larmer en del, mens Andrea får takket sine følgere, kan man alligevel høre, hvor glad hun har været for alle tankerne.

- Det er en tsunami af kærlighed, lyder det fra den kendte vært.

Kræften har spredt sig

I en video, hun har lagt på det sociale medie onsdag, fortalte Andrea mere om sin diagnose.

- I dag er det søndag 21. februar, og jeg har en nyhed, som jeg selv gerne vil dele med jer. Og det er, at det i dag er fire uger siden præcis, at jeg fandt en knude under min ene arm. Og det er næsten tre uger siden, at jeg fandt ud af, at jeg desværre har fået brystkræft, og at jeg også har kræft i et par af mine lymfer under armen.

- Det blev jeg selvfølgelig virkelig ked af og chokeret over, det havde jeg ikke regnet med, og det har man nok aldrig, lød det.

Andrea Elisabeth Rudolph er mor til tre børn.

Hun er gift med håndboldspilleren Claus Møller Jakobsen.

Andrea Elisabeth Rudolph producerer i dag skønhedsprodukter under navnet Rudolph Care.

Den næste tid vil hun arbejde mindre i firmaet og i stedet fokusere på familien og på sit helbred, oplyste hun.

