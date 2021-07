Efter kritik: - Har ikke noget imod at stille mig selv i modvind

Ibi Støving var ikke et sekund i tvivl, da hun fik tilbuddet om at spille Busters mor i nyversioneringen af Bjarne Reuters elskede børnebog 'Busters verden'.

Også selv om det affødte kritiske røster fra folk, som mente, at man ikke kunne tillade sig at kaste sig over sådan et klassisk klenodie.

Men holdet holdt fast, og filmen fik premiere tidligere på sommeren.

- Er der noget, jeg tror og håber på, så synes jeg, man skal være med til at kæmpe for sagen. Og derfor har jeg også taget alle de klask, jeg har fået i mit liv.

- Den nye film er til børn anno 2021. Den er ikke til de voksne, som har et minde om den fra 80'erne. Det er ikke meningen, at de skal bokse mod hinanden, understreger Ibi Støving.

- Det er så fed en historie, at børn, der ikke gider at se den gamle film, ikke skal gå glip af fortællingen om kærlighed, magi og identitet og om at finde sit ståsted og være anderledes. Det er en fantastisk fortælling. Og jeg har ikke noget imod at stille mig selv i modvind for den større sag.

Universelt budskab

Trods røsterne, der kom i kølvandet på nyheden om genindspilningen af 'Busters verden', er kritikken forstummet i indbakken, fortæller Ibi Støving.

Det kan skyldes det universelle budskab på tværs af generationer.

- Man skal helst gå ud af biffen og tænke: Det gør ikke noget, at jeg er anderledes, og at vi ikke har så mange penge, så længe der er nærvær og kærlighed, og at børn bliver set for dem, de er. Specielt i denne tid, hvor der er så meget skærm og karriere, siger hun.

- Jeg kender til det selv, tro mig! Jeg er ikke hellig på det område. Men det er vigtigt at se og anerkende børns tanker og fantasi og i øvrigt får sat skub i dem, for ellers dør de fuldstændig i telefoner og computere.

Det er også værdier, hun prioriterer at give videre til sin 13-årige søn, Anakin.

- Han er ikke en kæmpe læsehest, men han er super sportsinteresseret og sproglig. Han er tosproget, fordi han er halvt svensk, så er der en kreativitet der, siger Ibi Støving og fortsætter:

- Det betyder så meget for mig - alt andet end bare at sidde at glo ind i en skærm. Selvfølgelig kan man ikke afholde dem fra det. Det er jo også deres liv nu, og det er den tid, vi lever i. Men så længe han også er ude at få frisk luft og har gode kammerater.

'Buster Oregon Mortensen', som nyversioneringen hedder, kan ses i biograferne landet over.