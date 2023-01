Efter kritik: Nu undskylder han

1. januar var Danmarks spidser samlet trukket i deres stiveste puds i anledning af, at dronning Margrethe inviterede til nytårstaffel på Amalienborg.

DR havde i den forbindelse inviteret den kendte kjoledesigner Jesper Høvring ind i studiet for at agere kjoleekspert.

- Hun ser fantastisk ud, den her lange, slanke skikkelse. Hun funkler og lyser op med de her store pailletter, det gør pailletter jo, så det kræver også, at man skal have en relativt slank skikkelse, for de lægger jo lidt på, når de er store, pailletter, lød det fra kjoledesigneren da beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, ankom.

Men udtalelser som disse fik flere til at gå til tasterne. Blandt andet Nikita Hoffmann Andersen, der er redaktionschef på Elle og chefredaktør på Vi Unge. Hun udkom med indlægget 'Så man skal være slank for at bære pailletter i bedste sendetid på DR?'

Og nu har Jesper Høvring i en story på Instagram valgt at undskylde for hans bemærkninger.

'Jeg kan forstå, at der har været en del larm omkring nogle af de kommentarer, jeg kom med i går aftes i forbindelse med H.M.D nytårstaffel' indleder Høvring og fortsætter:

'Jeg er ked af, at nogen har fundet det stødende, at jeg kommenterede på de kvindeliges skikkelser og ikke bare forholdt mig til kjolerne. Jeg synes bestemt ikke, at man skal være slank for at bære en flot kjole, heller ikke selvom der er pailletter på,' forsætter Høvring der afrunder sin story med at skrive, at han synes, at alle kroppe er smukke.

'Jeg synes, alle kroppe er smukke, og jeg klæder til dagligt alle slags kroppe på! Og mange i pailletter. Jeg lærer af alle kommentarerne, selv om de nogen gange giver ondt i maven', afslutter han.