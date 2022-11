Efter kritik: Realitystjerne sletter Cannabis-reklame

Elefanthuen er væk, og den enorme joint er slukket.

Forrige uge kunne Ekstra Bladet fortælle, at realitystjernen Christel Trubka, der har over 141.000 følgere på Instagram, havde reklameret for hjemmesiden weedshop.dk, der slår sig op på at sælge 'lovlige' cannabisprodukter.

I Instagram-reklamen lagde hun blandt andet vægt på, at produkterne, der har et THC-indhold under 0,2 procent, kunne afhjælpe søvnproblemer. Og så var reklamen akkompagneret af tre billeder med Christel Trubka iført lingeri og elefanthue - og en tændt joint i munden på det ene billede.

Og selvom Trubka havde aktiveret et filter, så brugere under 18 år ikke kunne se indholdet, var Børns Vilkår ikke ligefrem begejstrede for budksabet.

- Det med at anbefale en eller anden form for rusmidler som løsning på mistrivsel - uanset om det er lovligt eller ulovligt - det er sådan set ret uansvarligt.

- Problemet er jo i virkeligheden, at den alders-verificering, der er på de fleste platforme, kan omgås så let som ingenting. Det ville være naivt at antage, at brugerne underlægger sig reglerne. Derfor må man jo antage, at de der annoncer også kommer langt ud til dem under 18 år, sagde direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, blandt andet til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet fik ikke meget respons fra Christel Trubka, som blandt andet er kendt fra programmet som 'Paradise Hotel', 'Singletown' og 'Ex on the Beach' - men nu har hun altså helt fjernet oplsaget.

Reaktion fra myndighederne

Christel Trubka er heller ikke denne gang vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Det er derfor uklart, hvorfor hun har valgt at fjerne reklame-opslaget fra sin Instagram-profil.

Som konsekvens af reklamen lød opfordringen fra Børns Vilkår, at myndigheden Forbrugerombudsmanden, der 'fører tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler', skulle gå ind i sagen.

- Vi vil opfordre forbrugerombudsmanden til at gå ind i sagen og samtidig se på, om reglerne i tilstrækkeligt omfang beskytter børn og unge, sagde Rasmus Kjeldahl.

Om myndighederne endnu har taget opfordringen op, vides ikke.

Fortryder intet

Også Christel Trubkas reality-kollega Marco Harry havde valgt at lægge ansigt til weedshop.dk's reklame.

Modsat Christel Trubka er cannabis-reklamen dog stadig at finde på Marco Harrys profil. Dengang lød det da også fra tv-personligheden, at han stod ved reklamen, også selvom han ikke havde sat aldersbegrænsning på.

'Jeg ser absolut intet problem i at reklamere for weedshop, for det er 100% lovlige produkter og er lægeligt godkendt. Der er også sundhedsmæssige fordele ved det, smertelindring, bekæmpelse af angst og depression, reduceret risici for diabetes. Det her produkt er naturligt og hjælper mennesker kontra morfinbaserede præparater og andre lægelige midler, som langsomt slår en ihjel', udtalte Marco Harry til Ekstra Bladet.

Produkterne er lovlige at sælge, men det skyldes, at de på hjemmesiden markedsføres som 'souvenirs', og det fremgår, at der ingen beviser er for, at cannabis-produkterne har lægelig effekt.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er det nemlig kun apoteker, der mod recept lovligt kan sælge cannabis til medicinsk behandling.

