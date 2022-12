Efter kritisk MGP-dokumentar: - Vi kan ikke genkende det

Som blot niårig vandt Flora Ofelia Hofmann Lindahl børnenes MGP i 2015 med sangen 'Du Du Du'.

Og selvom hun nu har travlt med både skuespillerkarrieren og skole, har hun alligevel fået tid til at se DR's dokumentar 'MGP: Børnefesten der gik amok', som hun dog ikke selv medvirker i.

- Jeg synes, det var ret sjovt at se. Det var meget interessant at se, fordi jeg selv var i det, da jeg var ni år gammel. Så det er ret sjovt at se udviklingen i det, fortæller Flora Ofelia, da Ekstra Bladet møder hende til premieren på filmen 'Elsker dig for tiden'.

Flora Ofelia var den yngste deltager det år, hun deltog i MGP. Foto: Claus Bonnerup

Men DR-dokumentaren giver Emma Pi, der vandt et år før Flora Ofelia og samtidig optræder i den, ikke meget for.

Hun har senest i Politiken luftet stor kritik af, at dokumentaren ikke skildrer hendes kritik af sangkonkurrencen, der blandt andet har været kritiseret for at fokusere for meget på konkurrenceelementet og mindre på børnenes ve og vel efterfølgende.

Hun synes, at man i stedet for at se indad blot har brugt hende som eksempel på, at konkurrencen har ændret sig, og hun mener, at dokumentaren er mangelfuld og 'at DR har vasket hænder på hendes historie'.

- De fortæller slet ikke, hvor dårligt jeg har haft det, eller hvor ensom jeg følte mig, siger Emma Pi blandt andet i Politiken, hvor DR affejer kritikken og ikke mener, man har begået fejl, men derimod har behandlet Emma Pi fair.

Alligevel var Emma Pi meget vred, frustreret og ked af det efter at have set MGP-dokumentaren.

Genkender udviklingen

Flora Ofelia har ikke selv oplevet negative ting, men kan dog nikke genkendende til, at MGP har ændret sig med årene, således som det bliver fremstillet i dokumentaren.

- Jeg kunne godt genkende det der med, at det ligesom har udviklet sig, og den måde, MGP er meget 'nyere' på nu, hvor der bliver taget meget mere hånd om børnene, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde i hvert fald en god oplevelse med det. Altså, jeg var ude at optræde de der to år efter MGP, så det var ret sjovt at høre, hvordan tidligere deltagere har været igennem præcis den samme proces, siger Flora Ofelia.

Flora Ofelia (med trofæet) vandt MGP året efter Emma Pi, der her står mod højre iført sine karakteristiske briller. Foto: Claus Bonnerup

Kun gode oplevelser

- Nu har din storesøster jo også været med i MGP (Freja-Bella i 2012, red.). Er det her så noget, I har haft en snak om?

- Ja, vi har snakket ret meget om det - også om hun kunne genkende nogen af tingene, for hun var jo med tre år tidligere, end jeg var.

- Vi kan ikke genkende de der negative træk, der ligesom er i den (dokumentaren red.). Vi syntes bare, det var hyggeligt og sjovt at være ude at turnere hele Danmark rundt, så vi har kun haft gode oplevelser med det, siger skuespillerinden med et smil.