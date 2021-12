Efter lækket møde: Kalder medarbejder for 'abe'

Anders Krab-Johansen, der er koncernchef i Berlingske Media, medvirker i en lydbid i den seneste udgave af 'Det, vi taler om', som er en podcast hos B.T.

Her blev han stillet en række kritiske spørgsmål, som blandt andet handlede om, at han har undskyldt ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrbys fravær med, at han er 'ked af det'. Det mener han dog ikke selv, han har sagt:

- I har jo udtalt, at han er 'ked af det'...

- Nej, det har jeg altså ikke sagt.

- Nå, jeg læste et eller andet sted, at han var 'ked af det'...

- En eller anden abe inde på B.T. sidder til et medarbejdermøde, som er internt, og jeg ved ikke, om de sms'er over med en fra Ekstra Bladet, og der bliver så sagt, at jeg har sagt, at han er 'ked af det'. Det har jeg altså ikke sagt, lyder det fra Anders Krab-Johansen.

Michael Dyrby er ifølge Ekstra Bladets oplysninger endnu ikke vendt tilbage til sit arbejde på B.T. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Flere 'aber' i buret

Hos Ekstra Bladet må vi dog beklageligvis meddele Anders Krab-Johansen, at der ikke blot er tale om én, men derimod flere 'aber', der har fortalt Ekstra Bladet om mødet, umiddelbart efter det var slut.

Mandag har vi været i kontakt med en af 'aberne', og den tager ikke sit nye kælenavn så tungt. 'Aben' forklarer dog, at den valgte at fortælle om mødet, fordi den er træt af mediechefers dobbeltmoral, når det kommer til ikke at svare på spørgsmål - særligt om MeToo.

Derudover har 'aben' ikke yderligere kommentarer for nu.

I en sms til Ekstra Bladet skriver B.T.s chefredaktør, Jonas Rathje, at han 'kun kan sige, at der ingen aber arbejder på B.T.s redaktion!'

Vi har over flere dage forsøgt at få et mundtligt interview med tillidsmand og formand for medarbejderforeningen hos B.T., Rasmus Skat Andersen, men det har ikke været muligt.

Rasmus Skat Andersen skriver kort i en sms til Ekstra Bladet:

'Det er er en uheldig bemærkning, som jeg tager internt med Krab.'

Vi har ligeledes forsøgt at få et interview med Anders Krab-Johansen selv, men dette har heller ikke vist sig muligt på trods af gentagne forsøg.

Fra hans sekretær lyder meldingen, at han ikke har nogen kommentarer.