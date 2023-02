Efter Leos død: Var på fornavn med hele Danmark

Natten til lørdag sov musiker Leo Nielsen ind efter lang tids sygdom, hvor hans hustru og mangeårige musikalske partner, Sussi Nielsen, har været ved hans side.

Siden har både statsminister Mette Frederiksen og kendte danskere som Johnny Hansen og Johannes Langkilde udtrykt deres sorg over tabet af Leo og sendt deres kondolencer til Sussi.

Nu melder Dansk Musiker Forbund sig på banen med en hilsen. I en mail til Ekstra Bladet sender forbundet deres mindeord til Leo.

'Det er ikke mange musikere forundt at være for fornavn med hele Danmark, men det var Leo. Sammen med Sussi kørte han landets motorveje, landeveje, biveje og markveje tynde', skriver konsulent Mikael Højris på vegne af musikerforbundet og fortsætter:

'Sussi&Leo var med til at gøre den folkelige populærmusik, som i folkemunde også nogle gange kaldes ‘suppe-steg-is’-musikken, anerkendt selv på ‘de bonede gulve'. Kære Sussi, Dansk Musiker Forbund kondolerer, og siger jer tak for spilleglæden, ærligheden, gå-på-modet og musikken'.

Opslidende sygdomsforløb

18. februar fik Leo Nielsen fred efter et langt og opslidende sygdomsforløb, der startede for flere år siden, da han faldt ned af en stige i den autocamper, der har bragt Sussi og Leo land og rige rundt for at optræde.

Hoften brækkede i 2016 ved faldet, og siden kom en række komplikationer til. Han måtte genopereres, fik problemer med den ene nyre og stafylokokker i det ene ben. Desuden mistede Leo synet på det ene øje.

I december 2022 fik Leo tarmslyng og var dødssyg indlagt i to måneder, men i slutningen af januar kom han svækket hjem til Saltum med en kampvægt på bare 46 kilo.

Leo var ekstremt svækket efter sin lange indlæggelse med tarmslyng. Privatfoto

Efter få uger hjemme på den femlængede gård blev Leo indlagt igen, og da vidste han ifølge Sussi godt, hvad der skulle ske.

- Hans sidste ord til mig er, ’jeg er bange’. Lige på det tidspunkt, der er jeg sikker på, at han vidste, hvad der ventede ham.

- Jeg går og håber på, at han har ret i, at der er et liv efter døden, sagde Sussi søndag til Ekstra Bladet.

Leo levede et festligt og farverigt liv med piben i munden og Sussi ved sin side. Se hans liv i billeder i galleriet her:

Her er Leos liv i billeder