Efter lørdagens landskamp: Jeg gik i stykker indeni

Det var en rørt Ibi Støving, der gæstede 'Aftenshowet' på DR tirsdag aften. Med tårer i øjnene kunne hun fortælle, at hun gik i stykker indeni, da det gik op for hende, hvad der skete på fodboldbanen lørdag aften.

Da hele Danmarks fodboldhelt Christian Eriksen kollapsede lørdag aften under landskampen mod Finland, sad hele Danmark med foldede hænder og bad til Eriksens helbred.

– Jeg ser på landsholdet som krigere og som ambassadører for Danmark, så det var fuldstændig surrealistisk, fortæller en tydeligt påvirket Ibi i 'Aftenshowet'.

Da tv-værten Mark Stokholm spørger Ibi Støving, hvordan hun ville reagere i en lignende situation, er hun ikke i tvivl om, at hun er den type, der ville være på stedet på det samme.

- Jeg har ikke oplevet et hjertestop, men jeg har oplevet, at en fyr var på vej ud over en skrænt i sin bil, og dér var jeg en af de første, der var henne for at hjælpe med at få ham ud. Det handler nok om, hvem man er som menneske, for der er jo nok også nogle, der i chok.

De er rollemodeller

- Jeg har selv en søn, der spiller fodbold, og det er mænd som de danske landsholdsspillere, jeg ønsker, at han skal se op til at have som rollemodeller. De sluttede ring om Christian Eriksen og gjorde det bare så godt, siger Ibi.

Tidligere i dag kunne Christian Eriksen for første gang siden hans dramatiske kollaps i lørdagens landskamp mellem Danmark og Finland, sender han selv en hilsen fra hospitalsengen på Rigshospitalet.

'Hej alle sammen. Mange tak for jeres søde og fantastiske hilsner og beskeder fra hele verden. Det betyder meget for mig og min familie,' skriver han.

Midtbanegeneralen har siden lørdag aften været indlagt på Rigshospitalet efter sit hjertestop.

