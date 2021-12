Efter 'løsladelse': Jeg følte mig befængt

'Jeg anede ikke, at det ville påvirke mig så meget at være i karantæne i knap 10 dage, både mentalt og fysisk.'

Sådan indleder Manu Sareen, 54, et opslag på Facebook. I sidste uge fortalte han, at han ved ankomsten til Chile var blevet testet positiv for corona og derfor var blevet eskorteret fra lufthavnen og direkte direkte i corona-karantæne på et hotel.

Spærret inde

Nu er han 'løsladt' og på vej hjem til Danmark. Men karantænen har sat sine spor, viser opslaget, der fortsætter således:

'Pigtrådshegn og hunde er det første, der møder en. Og så indtræder følelsen for alvor af, at man er befængt med noget ubehageligt. Man kan bare mærke, at her holder alle dig ud i strakt arm.'

Vinduerne var boltet til

Hans eneste menneskelige kontakt under karantænen var de mennesker, der iført 'rumdragter' fire gange om dagen tjekkede hans helbred. Dagens måltider blev afleveret i en pose foran døren til hans corona-celle.

'Frihedsberøvelsen er det værste, egentlig ikke fordi jeg havde lyst til at gå, for det var jeg for syg til. Coronaen havde revet skelettet ud af røven på mig, som vi sagde på Bryggen. Det er mere den klaustrofobiske tanke, at du kan ikke forlade stedet. Vinduerne var boltret til og man skulle aflevere alle spidse genstande, når man ankom,' skriver han videre og citerer det gamle Eagles-hit Hotel California: “You can check-out any time you like,But you can never leave!

Manu Sareen var rejst til Chile for at være med til åbningen af vennen den dansk-chilenske kunstner Marco Evaristtis stort anlagte udstilling La Violadora – på dansk 'Krænkeren' – på det chilenske kunstmuseum MAC i Santiago. En udstilling, der sætter fokus på katolske præsters sexmisbrug af børn.

Og selv om vennen som en gestus rykkede ferniseringen på udstilling nogle dage i håb om, at Manu Sareen kunne være med, har Sareen forladt Chile med uforrettet sag.

Coronaramte Manu Sareen: Stor gestus fra vennen

'Nåede det ikke. På vej hjem', skriver han i en kort besked til Ekstra Bladet.

Takker personalet

'Jeg er flad og kan ikke mere, corona er et dumt svin,' lyder det afslutningsvis i opslaget, hvor han også får rost det personale, stor set ikke fik set under sit ophold på corona-hotellet:

'Jeg havde ikke kontanter til en taxa, da jeg blev løsladt, men det var ikke et problem. Personalet samlede lige hurtigt ind,' fortæller han.

