Efter lukning af ikonisk butik: Leverer blodrødt regnskab

2020 var et meget hårdt år for det danske design-ikon Birger Christensen, som leverer et stort underskud på årsregnskabet. De forventer dog bedring i fremtiden

Den danske design-succes Birger Christensen har netop meldt ud, at de lukker deres ikoniske butik på Strøget i København, og fredag har virksomheden så leveret årsregnskab for 2020.

Der er heller ikke meget at glæde sig over i regnskabet, som viser et svimlende stort millionunderskud.

Årets resultat lyder således på -12.738.000 kroner, hvilket er det første underskud i virksomheden siden 2009. Overskuddet i 2019 var dog også på blot 6.000 kroner.

'Ikke tilfredsstillende'

I regnskabet oplyser ledelsen, at de ikke finder resultatet tilfredsstillende, og at det er 'afledt af covid-19 og de restriktioner, som virksomheden er blevet pålagt, samt de tiltag som regeringerne i det meste af verden har foretaget, for at afbøde virkningerne af udbruddet.'

Selvom regnskabet for 2020 ser blodrødt ud, så er egenkapitalen i virksomheden stadig stabil og lød ved årets udgang på 27.347.000 kroner.

Birger Christensen blev verdenskendt for sine pelse, men de er nu fortid i virksomheden. Foto: Sisse Dupont/Ritzau Scanpix

Forventer bedring

Derudover har virksomheden i 2018 startede to under-brands i deres navn, som hedder Rotate og Remain, og dem tror ledelsen meget på.

'Samtidig fortsættes udviklingen af og investeringerne i ROTATE- og REMAINBirgerChristensen, og selskabet forventer en signifikant omsætnings- og bundlinjevækst for dette forretningsområde i 2021.'

'Som et led i et større strategisk skifte vil virksomheden fokusere forretningen på egne brands, som skal distribueres gennem highend onlineplatforme, fashion-butikker og stormagasiner i Europa, USA og Asien,' lyder det i regnskabet.