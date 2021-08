Efter måneders konflikt: Sender hyldest til sygeplejersker

Kort tid inden Melvin Kakooza skulle debutere i rollen som vært på 'X Factor', blev han i februar ramt af en hjernetumor, der gjorde, at han måtte gennem et længere ophold på Rigshospitalet.

Nu sender den 29-årige komiker og tv-vært en tak og hyldest til de sygeplejersker, der passede ham i den forbindelse.

'De her tre fantastiske kvinder har en ting til fælles, de er sygeplejersker, og hvis det ikke var for dem, så ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skulle have klaret mit sygdomsforløb. Af hjertet tak til Laura og Vibeke, bare nogle af de fantastiske sygeplejersker som tog sig af mig på Rigshospitalet, intensivafdelingen', skriver han i et opslag på Instagram.

På billedet står Melvin Kakooza, hans mor, Carolyne, og de to sygeplejersker sammen på hospitalet, og Melvin takker dem blandt andet for at møde ham med smil og gåpåmod i den svære tid under indlæggelsen.

'Da mit sygdomsforløb var på sit værste, kunne jeg intet selv. Jeg var afhængig af, at der var nogle hos mig døgnet rundt. Jeg oplevede, hvordan disse fantastiske kvinder, trods ekstrem travlhed og pres, tog sig tid til mig. De tog mig blandt andet med ud at gå ture, så jeg kunne opleve andet end de 4 vægge på min stue. De gav mig dagligt håb, selvom det nogle dage var svært at tro på!', lyder det fra Melvin Kakooza i opslaget.

Melvin Kakooza skulle have været barselsvikar for Sofie Linde ved 'X Factor' i foråret. Foto: Mogens Flindt

Gør en forskel

Melvin slutter af med en opfordring, der lyder, at man bør gøre alt, hvad man kan for at passe på sygeplejerskerne.

Opslaget kommer i kølvandet på den næsten ti uger lange sygeplejerskestrejke, der lørdag fik sin ende efter vedtagelsen af et lovindgreb.

Og følgerne, der har været ved tasterne i Kakoozas kommentarspor, fanger da også komikerens timing.

'Tak, fra en sygeplejerske, der ikke føler, at befolkningen sætter nogen form for pris på os for tiden, bare tak', skriver en følger for eksempel.

'Som sygeplejerske siger jeg tak! Tak for de fine ord, og tak for værdsættelsen. Det er blot et job, men et job vi elsker, og et job som kræver blod, sved og tårer', skriver en anden følger.

Opslaget har i skrivende stund indkasseret over 23.000 likes.

Melvin Kakoozas manager oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke har yderligere kommentarer til opslaget.