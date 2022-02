Efter måneders tvist: Nu har Blachman undskyldt rigtigt

- Dette lille lorteland. Hvad er det, vi kan. Tessa, jeg står i telefonbogen - kom og knald mig, min elskede.

Den sætning fyrede Thomas Blachman af under Zulu Awards anno 2021, der blev holdt i slutningen af april sidste år. Siden har han måttet erkende, at det var et godt stykke over grænsen at sige til den populære rapper.

I første omgang måtte han beklage sin opførsel over for sin arbejdsgiver, TV 2, og efterfølgende har der så været - hvad skal man sige - en forskellig opfattelse af, om han personligt har undskyldt over for Tessa.

Hjertestop

Undskyldning eller ej, så er den er tilsyneladende aldrig nået frem, og i starten af året svarede Tessa tilbage med en kort rap, som hun har delt på sin Instagram-profil.

- Jeg læste, du havde givet mig en undskyldning på EB og på B.T., hvornår skete det, og hvem sendte du det til, jeg har i hvert fald ikke set det, lød det fra Tessa, der i øvrige mente, at Blachman slet ikke ville kunne holde til at kneppe hende.

- Hvis jeg kneppede dig, ville du få hjertestop - tro mig, der skulle tages billeder - men der er ikke nok Viagra i verden til, at du kan komme i nærheden af at tilfredsstille mig, rappede hun og kaldte den skaldede dommer for både grissebasse og grand-daddy.

Ægte undskyldning

Men nu har Thomas Blachman og Tessa fået talt ud. Det fortalte hun torsdag aften under optagelserne til 2022-udgaven af Zulu Awards.

Her var rapperen inviteret til at overrække aftenens sidste pris, som var årets kunstner.

Den unge rapper var helt bevidst om, at sidste års optrin og den efterfølgende tvist mellem hende og Blachman var den helt store elefant i rummet.

– For lige at få det ud af verden. Vi har talt sammen, han har givet mig en rigtig undskyldning, og den har jeg taget imod, startede hun med at sige.

Tessa fik K.B. Hallen til at juble. Foto: Anthon Unger

Så udbrød der jubel i salen i K.B. Hallen.

- Men det er ikke det, den her sag handler om. Sagen handler om at kunne udtrykke sig frit uden at blive shamet, sagde hun blandt andet inden hun rundede af med at fastslå:

- Hvis folk ikke kan respektere det, skal de bare holde deres fucking kæft.

Derefter fortsatte hun med det, det hele handlede om - prisoverrækkelsen.