Efter massive milliontab og statsstøtte: Kaos i veganer-biks

Simple Feast er sendt i rekonstruktion og forsøger at afværge en konkurs efter flere år med dundrende underskud

Efter flere år med store underskud i millionklassen er Simple Feast nu for alvor presset.

Selskabet præsenterede for nylig et dundrende underskud på 88 millioner kroner og en negativ egenkapital på over 100 millioner kroner, og nu er selskabet sendt i rekonstruktion. Det skriver Finans på baggrund af det offentlige virksomhedsregister.

Partner i DLA Piper advokat Henrik Sjørslev er en af i alt to rekonstruktører, der nu skal forsøge at redde selskabet.

- Min opgave er at afsøge mulighederne for, om der er investorinteresse for det danske selskab, så selskabet kan fortsætte driften, og arbejdspladserne bliver reddet, siger han til Ekstra Bladet.

Han har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.

Annonce:

Henrik Sjørslev er blevet udpeget som rekonstruktør på vegne af Simple Feasts kreditorer, mens partner i advokatfirmaet Accura Søren Aamann Jensen er blevet udpeget som rekonstruktør efter forslag fra selskabet selv.

Vækstfonden snakker udenom

I februar kunne Vækstfonden fortælle i en pressemeddelelse, at de var en del af en investering på knap 200 millioner kroner i Simple Feast.

Statens investeringsfond havde selv kastet 'et større tocifret millionbeløb i Simple Feast', lød det, mens de resterende penge blandt andre kom fra det børsnoterede svenske investeringsselskab Kinnevik.

Ekstra Bladet har forsøgt at få oplyst, præcis hvor mange penge Vækstfonden har investeret i selskabet, men det har fonden ikke ønsket at oplyse.

Simple Feast er ejet gennem et selskab i den amerikanske stat Delaware, men det er uklart, om Vækstfondens investering er sket i det danske selskab eller det amerikanske. Det umiddelbart ganske simple spørgsmål har Ekstra Bladet stillet gentagne gange - uden brugbart svar.

Annonce:

Af det offentlige virksomhedsregister fremgår det, at Delaware-baserede Feast Kitchen Inc. ejer 100 procent af danske Feast Kitchen ApS. Hverken Vækstfonden, Kinnevik eller andre selskaber fremgår som ejere af Feast Kitchen ApS.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bruger ikke flere penge

Ekstra Bladet har været i kontakt med Casper Christensen, der tidligere på måneden fortalte, at han havde forladt selskabet, hvor han var tilknyttet som kreativ konsulent, men at han dog stadig havde sine penge ínvesteret i Simple Feast.

Entertaineren fortæller, at han ikke har nogen anelse om, hvad der foregår i forbindelse med rekonstruktionen, fordi han ikke har haft kontakt med folkene omkring selskabet i flere måneder.

- Jeg investerer i mange mærkelige ting, og så er pengene dér. Nogle gange giver det afkast, og andre gang gør det ikke. Mere indviklet er det ikke. Det betyder jo ikke, at jeg ved, hvad der foregår bag lukkede døre. Sådan fungerer det ikke, siger han.

Annonce:

Det er uvist, hvad rekonstruktionen kommer til at betyde for hans investering, men Casper Christensen understreger, at han i hvert fald ikke skal bruge flere penge på selskabet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Simple Feast angående rekonstruktionen, men det har endnu ikke været muligt.