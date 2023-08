Efter mere end 500 dage: Endelig!

Efter to prisnedsættelser og mere end 500 dage på markedet er det omsider lykkedes for Mette Blomsterberg og hendes eksmand, Henrik, at få solgt deres hjem i Ålsgårde.

Det er sn.dk, der skriver, at det efter halvandet år endelig er lykkedes for det tidligere ægtepar at få en underskrevet købsaftale på det, der var deres fælles hjem.

Blomsterberg satte huset til salg tilbage i februar 2022 for 7.250.000 kroner, og siden har de to gange måttet skære prisen ned på de 172 kvadratmeter, der ligger lige ud til en sø.

Huset ligger i fredelige omgivelser i Ålsgårde. Foto: Nybolig Helsingør & Espergærde

I juni 2022 blev der hugget 300.000 kroner af, og det blev fulgt op i februar 2023, hvor der blev skåret yderligere 450.000 kroner af prisen.

Det betyder, at kagedronningens bolig har kunnet købes til 6.500.000 kroner. Om den pris er blevet forhandlet yderligere ned, vil ejendomsmægleren ikke oplyse til sn.dk.

Salget er så nyt, at det endnu ikke er tinglyst og den præcise salgspris fremgår derfor ikke af Tinglysningen.

Det er mere end to årtier siden, at Mette og Henrik Blomsterberg købte grunden i den lille nordsjællandske by Ålsgårde.

Fire år efter, i 2002, stod der et færdigbygget hus, som konditoren selv har tegnet på grunden, der er 2765 kvadratmeter stor, har træterrasse og udsigt til den private sø.