Efter millionfremgang: Køber luksusvilla

Trods coronakrisen er det lykkedes for popstjernen Mads Langer at få en hæderlig indtjening det seneste år. Nu har han da også haft penge oppe ad lommen.

Mads Langer har nemlig ifølge Se og Hør netop betalt 26 millioner kroner for en villa i Hellerup.

Oplysningerne bekræftes af Tingbogen, hvor det fremgår, at Langer overtager boligen 1. september.

For beløbet får Langer, hans kone, Julie Lillelund, og deres nyfødte datter, som har fået navnet Hannah, en grund på 714 kvadratmeter og et boligareal på 301 kvadratmeter fordelt på to etager.

Siden 2017 har Mads Langer og Julie Lillelund været bosat i Valby i en villa, som den 37-årige sanger dengang gav 17 millioner kroner for. Ifølge Tingbogen ejer han fortsat boligen, og den er endnu ikke udbudt til salg offentligt.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Mads Langer til boligkøbet, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Hiver millioner hjem

Mads Langer har det seneste år trodset koncertaflysninger og nedlukning, og det er i hans virksomhed Freedom is a State of Mind lykkedes for ham at vende minus til plus.

Således gik han fra et resultat på -1.421.591 kroner i 2019 til 2.112.112 kroner i 2020.

Også egenkapitalen i selskabet voksede fra 1.534.551 kroner i 2019 til 2.596.663 kroner i 2020.