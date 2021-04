Efter milliongevinst: Ankerstjerne bytter villaen ud

Det er ikke mange måneder siden, at musiker Lars Ankerstjerne Christensen kunne fortælle, at han og familien nu ville rykke teltpælene op og flytte fra villaen i Vanløse, som var blevet solgt.

'Jeg kan ikke helt løfte sløret for, hvad vi skal - endnu. Andet end at jeg skal lave hits og passe børn, tænker jeg,' skrev Ankerstjerne, der for nylig er blevet far for anden gang, i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Nu står det dog klart, at parret ikke skulle rykke ret langt, før de igen kunne banke teltpælene i. SE og HØR beretter, at Ankerstjerne og rapperens kæreste, Lise Kofoed, har købt en nyere villa i Vanløse.

Oplysningerne bekræftes af tingbogen, hvor det fremgår, at parret overtager den nye villa 1. maj. 8.995.000 lød prisen på, hvilket betyder, at Ankerstjerne og Lise Kofoed ikke har pruttet om prisen - i hvert fald ikke med succes. Det var nemlig det, villaen blev sat til salg for i februar.

For de godt ni millioner kroner har parret og deres to børn fået 187 kvadratmeter på en 578 kvadratmeter stor grund at slå sig løs på.

Milliongevinst

Dermed er huset altså mindre end den bolig, de kom fra i samme by. Det solgte hus, der tidligere i år sikrede Ankerstjerne en pæn milliongevinst, var 232 kvadratmeter. Det vides ikke, præcis hvor stor gevinsten var for huset, der ifølge ejendomsmægleren blev solgt for tæt på udbudsprisen på 12,5 millioner kroner.

Det salg er endnu ikke tinglyst, men den tidligere 'X Factor'-dommer overtog selv villaen 1. marts 2018. Dengang betalte han 9.995.000 kroner for boligen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ankerstjerne, men det har endnu ikke været muligt.