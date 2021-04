Efter milliongevinst: Køber lejlighed for otte millioner

Pia Olsen Dyhr og Villy Dyhr skal ikke kigge langt efter vand i fremtiden.

Ægteparret har nemlig købt en ejerlejlighed lige ud til vandet på Teglholmen i København.

Af tingbogen fremgår det, at den 49-årige SF-formand og hendes 56-årige mand overtog nøglerne til hjemmet 1. februar i år. Det betalte de 7.995.000 kroner for.

For de mange millioner har de fået 138 kvadratmeter i den københavnske bydel.

Scorede millioner på hussalg

Ægteparret havde tidligere adresse i Brønshøj, men 1. februar i år fik det hus nye ejere.

Her fik Pia Olsen Dyhr og Villy Dyhr ifølge tingbogen 6.150.000 kroner for ejendommen, som de selv havde købt i 2005. Dengang betalte de 4.050.000 kroner for huset, der altså endte med at sikre dem en gevinst på 2,1 millioner kroner.

Gevinsten var dog mindre, end de i første omgang havde håbet på, da de i oktober sidste år satte huset til salg.

Her forlangte de 6.495.000 kroner for den 144 kvadratmeter store bolig, som de dog allerede måneden efter skar 245.000 kroner af prisen på. Og i sidste ende fik køberne altså skåret yderligere 100.000 kroner af prisen.

Pia Olsen Dyhr har været formand for SF siden 2014.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pia Olsen Dyhr, der ikke har ønsket at sætte flere ord på lejlighedskøbet.