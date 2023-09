Efter millionunderskud: Sælger virksomheden

Popsanger Rasmus Seebach tjener ikke kun penge på musik.

I flere år har den 43-årige hitmager også slået sine folder som ejendomsinvestor, og gennem selskabet S & S Ejendomsinvest har han sammen med sin bror, Nicolai Martin Seebach, og forretningspartneren Lasse Søndergaard Pedersen tjent penge på investering, renovering og udlejning af fast ejendom.

Nu er det dog slut med en del af investeringseventyret. B.T. kan nemlig berette, at de tre forretningspartnere har solgt selskabet Judithsvej 21 ApS.

Oplysningen bekræftes af CVR-registeret, hvor det fremgår, at ejeren nu er virksomheden Koncenton Hellerup Judithsvej A/S, og at den aarhusianske rigmand Peter Krogsgaard Jørgensen er indsat som direktør.

Millionunderskud

Salget af selskabet har tilsyneladende været længe undervejs. I hvert fald fremgår det af den seneste årsrapport, at det allerede ved udgangen af regnskabsåret var i støbeskeen.

'Selskabets ejere er i en proces omkring salg af selskabet. Endelig aftale forventes underskrevet i Q2 2023,' står der i ledelsesberetningen.

Hvad Seebach-brødrene og deres forretningspartner har tjent på salget af selskabet, er ikke offentligt tilgængeligt.

Det seneste årsregnskab i Judithsvej 21 ApS viser dog, at det gav et dundrende underskud på mere end ti millioner kroner i regnskabsåret 2022 at drive og udleje de ni lejligheder på adressen i Hellerup, som selskabet råder over.

Det skyldes ifølge årsrapporten blandt andet, at værdien af ejendommene er faldet betydeligt. Oversigten over virksomhedens aktiver viser, at ejendommenes værdi i 2021 samlet lød på 56 millioner kroner, mens den i 2022 var faldet til 42,5 millioner kroner.

God for millioner

Seebach-brødrene lider dog næppe nogen nød. De driver sammen en række selskaber, der er samlet under holdingselskabet Top Notch Invest ApS.

Seneste regnskab viste, at egenkapitalen er vokset med godt halvanden million kroner til 27.328.526 kroner efter et år, hvor indtjeningen styrtdykkede. Overskuddet før skat lød på 2.024.011 kroner - en nedgang på knap fem millioner kroner i forhold til regnskabet inden.

Rasmus Seebach har desuden selskabet RCS Holding ApS, som han ejer alene, og som ikke har nogen tilknytning til Top Notch Invest ApS. Her råder han over en egenkapital på 2.217.029 kroner.

