Efter modvind: Lukker ALT ned

Efter en udsendelse i programmet 'Kontant' på DR, der sætter Christian Bitz i et særdeles dårligt lys, endte han i en shitstorm. Nu har han lukket ned for kommentarer på sociale medier

Hvis du ikke har noget godt at sige, så lad være med at sige noget.

Sådan lyder det gamle mundheld, men Christian Bitz har taget det et skridt videre. Hvis du alligevel siger noget skidt til ham, så lukker han nemlig bare ned for din kommunikation.

I hvert fald har han lukket totalt for muligheden for at skrive kommentarer under hans opslag på sociale medier. Det gælder både for hans private profil på Instagram og for virksomhedens profil på både Instagram og Facebook.

Endte i shitstorm

Årsagen skal formentlig findes i, at Christian Bitz var hovedperson i onsdagens afsnit af 'Kontant' på DR, hvor der mildest talt ikke blev tegnet et pænt billede af ham og hans forretningsmodel. Derfor endte han efterfølgende i en shitstorm på sociale medier.

'Så usmageligt, får ondt i maven, når jeg ser programmet. Tyveri', skrev en bruger.

'Havde jeg vidst, at du lavede kopivarer, havde jeg aldrig købt dine ting. Du burde skamme dig Christian Bitz', skrev en anden.

'Vi tager ned til Imerco og forlanger pengene retur for de hælervarer, de har solgt os', skrev en tredje, mens flere andre blot skrev 'føj' eller kommenterer med emojis, der kaster op.

'Ikke kopieret noget som helst'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christian Bitz til de lukkede kommentarspor, men han har ikke besvaret vores henvendelse.

I programmet fik 'Kontant' heller aldrig et interview med hovedpersonen selv, men han sendte dog en skriftlig kommentar, hvori han nægtede at have kopieret noget som helst.

Over for Ekstra Bladet har Christian Bitz også tidligere afvist, at der skulle være tale om plagiat.

'Vi har naturligvis ikke kopieret noget som helst, for det pågældende stel bunder i en keramiktradition, der har flere hundrede år på bagen, og jeg forstår på ingen måde, hvordan retten har nået denne dom', lød det fra Bitz efter landsrettens afgørelse i foråret.

'Vores stel er originalt udviklet, og alle, der har tallerknerne ved siden af hinanden vil kunne se, at der er væsentlige forskelle, så jeg er dybt uforstående over for Østre Landsrets dom, som vi nu skal have nærlæst', skrev han videre i den forbindelse.