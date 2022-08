Efter nabostrid: Nu flytter hun

Tidligere på året kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan den danske dokumentarist og forfatter Steffen Hou var havnet i noget af en konflikt med sin underbo, den populære influencer Louise Madsen.

Steffen Hou kunne fortælle, hvordan han i mere end et halvt år var blevet hængt ud for chikane mod Louise Madsen på hendes YouTube-kanal og sociale medier, hvor hun har tusindvis af følgere.

Det resulterede ifølge Steffen Hou i både hadbeskeder og trusler mod ham og hans familie fra flere af Louise Madsens følgere.

Nu skal de to dog ikke længere bo i opgang sammen.

På sin Instagram-profil fortæller Louise Madsen nemlig sine mange følgere, at hun skal flytte ind i en ny lejlighed.

Influenceren har over for Se og Hør bekræftet, at hun flytter til oktober. Hun afviser dog, at det skulle have noget at gøre med vinterens begivenheder.

– Det har absolut intet at gøre med nabostriden, at jeg flytter, siger hun til Se og Hør.

Kæmpe ansvar

Det var ikke kun Steffen Hou, der blev ramt af konflikten, der fik flere af Louise Madsens sponsorer og samarbejdspartnere til at overveje samarbejdet med hende.

I forbindelse med nabostriden mellem de to erkendte Louise Madsen da også over for Ekstra Bladet, at hun var gået over stregen ved at tale om sin relation til overboen på sine kanaler.

- Som influencer har man et kæmpe ansvar, og man er nødt til at adskille privatliv og business, for det kan godt være, at jeg deler ud af min hverdag og kommer meget tæt ind på følelser og relationer, men det er aldrig nogen god idé at inddrage fremmede, da det har nogle konsekvenser i sidste ende. Det har heller aldrig været min intention, at folk skulle finde frem til min nabo. Jeg vil stærkt fraråde alle at skrive til ham eller kontakte ham på vegne af mig, sagde hun i den forbindelse.

Louise Madsen har fortsat flere end 100.000 abonnenter på YouTube og flere end 170.000 følgere på Instagram.

