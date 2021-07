Efter narkokørsel: Mister kørekortet og får kæmpe bøde

Det får nu konsekvenser for sangeren Bro, at han tilbage i 2019 blandt andet kørte med stoffer i blodet

I forrige uge skulle popsangeren Bro have stået skoleret i Københavns Byret, efter han var blevet tiltalt for tre forhold, der alle involverede overtrædelse af færdselsloven.

I stedet valgte Bro - med det borgerlige navn Kevin Andreasen - at betale en klækkelig bøde, og derfor slap han for at møde op i retten.

Det viser en aktindsigt i bødeforlægget, som Ekstra Bladet har fået.

Her fremgår det, at lovovertrædelserne, som ifølge politiet fandt sted i september 2019, har kostet popsangeren 46.000 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Af aktindsigten fremgår det ligeledes, at en blodprøve viste, at Bro var påvirket af det bevidsthedspåvirkende stof GHB, da han 4. september omkring klokken 19 kom kørende i bil ad Vasbygade i København SV.

Ifølge aktindsigten anses stoffet, der i daglig tale betegnes som fantasy eller flydende ecstasy, som farligt for færdselssikkerheden.

Fakta om GHB GHB (gamma-hydroksybutyrat) er også kendt under navnene 'G' og 'Fantasy'

GHB er et stof, der har bedøvende virkning

GHB sælges som en klar væske, der ikke smager af meget, men kan have en let saltet smag. Det blandes ofte med frugtjuice eller alkohol

I små doser kan GHB give en rus, hvor personen oplever at blive afslappet, føle lykke og øget sexlyst gennem nedsat angst og nedsatte følelsesmæssige hæmninger

Stoffet er meget vanskeligt at dosere. En for høj dosis, påvirker bevidstheden og vejrtrækning og kan være dødelig

Stoffet bruges ofte i forbindelse med fester, koncerter og raves

Det har været forbundet med 'drug rapes', hvor GHB er blevet puttet i drinks

GHB skaber afhængighed og kan medføre ekstreme abstinenser Kilde: Sundhed.dk Vis mere Vis mindre

Desuden viser aktindsigten, at Bro ikke havde noget kørekort, da episoden fandt sted.

Flere overtrædelser

Af aktindsigten fremgår det desuden, at Bro samme aften - bare få minutter inden - blev fanget af en fartkontrol på Avedøre Havnevej med en hastighed på mindst 95 km/t.

Det skete på en strækning, hvor man må køre 70 km/t.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bro i forbindelse med sagen. Det har ikke været muligt.

Da sagen blev beskrevet i medierne, tog 'Sydpå'-sangeren dog bladet fra munden i et opslag på Instagram, hvor han beklagede sagen.

'På daværende tidspunkt var jeg et rigtigt dårligt sted i mit liv, og jeg anerkender, at det var virkelig umodent af mig. Samtidig har jeg for lang tid siden anerkendt bøden. Derfor er jeg uforstående over for, at denne sag popper op igen,' skriver han og fortsætter:

'Til alle mine fans og følgere vil jeg sige: Tænk jer om, når I kører bil. Jeg har definitivt lært noget af mit fejltrin, og det håber jeg vil give andre noget at tænke over. Take care out there,' lyder det.

