Efter nedsmeltning: Undskyld

Efter en regulær nedsmeltning på Molslinjens færgehavn i Aarhus er gemytterne faldet til ro for 60-årige Dennis Knudsen, der nu kryber til korset og siger undskyld for sit raserianfald

Har du oplevet nedsmeltningen på havnen? Skriv en mail til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller sms til 1224 (alm. takst)

Fredag aften ved Molslinjens færgehavn slog det klik for Dennis Knudsen.

Den 60-årige kendisstylist var kommet for sent til sin færgeafgang, der var dagens sidste, og selvom han tryglede om at blive lukket ind på Kombardoekspressen.

Så var der ingen kære mor. Og det kunne Dennis Knudsen ikke klare, derfor traskede en uforstående og frustreret Knudsen over i billetkontoret på havnen for at have et alvorsord med Kombardo-personalet.

Foto: Per Rasmussen

Lige lidt hjalp det, og han kom ikke med. Her fik Knudsen ifølge sig selv, hvad han kalder 'nedsmeltning'.

Der førte til en smadret bom og et medlem af personalet, der måtte undvige en vildfarende Dennis Knudsen, der forsøgte at komme ombord på færgen, selvom han gentagne gange havde fået et nej.

Annonce:

Klik her for den udpenslede version af hele optrinnnet og læs, hvorfor Dennis Knudsen mistede besindelsen.

Men dagen efter, at Ekstra Bladet kunne fortælle om den voldsomme episode, er kendisstylisten kølet ned. Da han skriver Undskyld for episoden på sin Instagram-profil.

'Jeg fik en nedsmeltning, og jeg var presset til det yderste. Og det har intet at gøre med, om jeg er kendt eller ej, vi kan alle blive presset til det yderste, og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at jeg reagerer sådan, UNDSKYLD!! Livet går videre, og vi har det alle godt her i sommerhuset. Go søndag til jer alle, knus Dennis', skriver han på sin Instagram-profil.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Dennis Knudsen.

Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med Østjyllands Politi, der bekræfter, at der er sket en hændelse ved havnen, som de efterforsker.

- Jeg kan bekræfte, at vi har en sag dernede fra havnen af.

- Hvor vi får meldinger om uroligheder nede ved færgeterminalen, og nu er vi ved at klarlægge hændelsesforløbet. fortæller vagthavende ved Østjyllands Politi, Anders Kragh Madsen til Ekstra Baldet.