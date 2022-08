Efter nedtur på nedtur: Overraskede alle

2022 har ikke været det bedste år for Lisbet Dahl indtil videre.

I foråret måtte Cirkusrevyen udskydes, fordi hun blev ramt af coronavirus, og få uger senere stod det klart, at hun var så påvirket af senfølger, at hun ikke kunne være med i årets forestilling, som ellers skulle være hendes sidste nogensinde.

I sidste måned blev hendes planlagte hyldestdag i Cirkusrevyen så også aflyst.

- Den har vi slettet, fordi Lisbet ikke har været nok på, til at vi tør sælge den. Vi tør ikke annoncere det, hvis hun ikke kan klare det. Så sidder der 1.300 mennesker herude og siger: 'Hvor er hun henne?', lød det fra revyens direktør, Torben 'Træsko' Pedersen til ugebladet Se og Hør.

Ny drejning

Men for at gøre forvirringen total endte hyldesten faktisk med at blive til noget alligevel. Derfor stod hun søndag aften lige pludselig på scenen for at modtage blomster og klapsalver fra publikum.

'Jeg er enormt glad for, at Lisbet i dag kunne komme på scenen og modtage publikums velfortjente hyldest. Vi er alle meget glade for at se Lisbet igen, og det var en stor fornøjelse at se publikums reaktion, da Lisbet overraskede alle i salen, så vi kunne sige tusind tak for 34 fantastiske sæsoner i teltet,' siger direktøren i en pressemeddelelse.

Lisbet Dahl sang for ved visen 'Så kender jeg mit Klampenborg'. Foto: Henrik Petit/Cirkusrevyen

Turbulent tid

Det har været en kaotisk tid for revyen, der på det seneste har sagt farvel til flere prominente navne.

Heriblandt James Price, der i en menneskealder ellers havde gjort den som kapelmester i Cirkusrevyen. Price har efterfølgende udtalt, at det ikke var hans eget valg at stoppe i revyen.

- Det var ikke mit valg, men revyens valg, at de skulle prøve noget nyt, udtalte James Price til Billed-Bladet.

Også forestillingsleder Jacob Dahl, der er Lisbet Dahls søn, stopper i Cirkusrevyen efter den her sæson.

Lisbet Dahl medvirkede for første gang Cirkusrevyen i 1974.