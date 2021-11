Efter numseløft: Blev kaldt homo og svans

Det er ikke nemt at stå i fronten for at bryde et tabu.

Det har Sebastian Di Caprio, der er kendt fra Kanal 4-programmet 'Singleliv' og TV 2-serien 'Porno klædt af', måtte sande, da han for knap fire uger siden fik foretaget en såkaldt brazilian butt lift, som skal give ham en større numse.

Det skriver Her og Nu.

Udover numseløft har den 31-årige realitydeltager også fået en fedtsugning på mave, sider og ryg.

Realitydeltageren fik foretaget en fedtsugning på mave, ryg og sider, så han nu har en sixpack. Foto: Privat

Men skønhedsoperationerne har ikke helt været uden omkostninger, indrømmer han over for Ekstra Bladet.

- Da jeg begyndte at tale om det, fik jeg hadske kommentarer om, at jeg var en svans og homo, og jeg skulle bare hoppe i havet og dø, siger han og fortsætter:

- Jeg har sat mig det som mål at bryde det her tabu, og derfor deler jeg mine operationer med alle. Det er så forkert, fordi vi lever i en tid, hvor vi går meget ind for ligestilling, men når mænd som mig får lavet plastikkirurgi, synes folk, at det tager noget af ens mandighed. Vågn op folkens, vi lever i 2021!

Sebastian går nu og leger med tanken om at få implantater i numsen efter sin bbl (brazilian butt lift), da han gerne vil have en større numse. Foto: Privat

Selvom det som mand kan være svært at navigere i plastikkirurgiens verden med alt det had, der følger i kølvandet på operationerne, lader 'Singleliv'-deltageren sig ikke slå ud.

- I næste uge skal jeg til Malmø for at lave en Brad Pitt makeover, hvor jeg skal have korrigeret ansigtet med botoks, filler, sy mine bryn op og fjernet rynker, fortæller Sebastian og tilføjer, at han får lavet disse indgreb hver halve år.

- Gør, hvad der end skal til for at gøre dig glad, og skid hul i, hvad andre tænker. Det her tabu skal brydes, understreger Sebastian til slut.