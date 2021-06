Efter omtalt video: - Det er idiotisk

Komiker Torben Chris forstår ikke, hvorfor folk er sure over Christophers slagsang

En video af Christopher, der synger en særlig slagsang, har skabt stor opmærksomhed på de sociale medier.

På videoen ser man Christopher på vej hjem fra fodboldkampen imellem Danmark og Wales i metroen i Amsterdam.

'Vi skal på luderbar, lå lå lå,' synger Christopher højt i videoen. Det har skabt stor debat blandt mange.

Nu har komiker Torben Chris været ude og kommentere hændelsen, og han mener ikke, at det er Christopher, der er problemet.

'Problemet er jo ikke Christopher, problemet er jo med de folk, der tror, at kendte hele tiden skal bevæge sig på en utrolig smal sti af politisk korrekthed. En sti disse folk vel og mærke helt uopfordret har anlagt igennem vores ellers dejlige samfundet. Forstå nu at langt største delen af os er fucking trætte af og ligeglade med jeres regler,' skriver Torben Chris i et opslag på Facebook.

- Fuck nu det

Over for Ekstra Bladet fortæller Torben Chris, at det er tydeligt, at videoen er lavet i sjov, og at Christopher ikke har til hensigt at tage på luderbar.

- 99 procent af befolkningen synes jo ikke, at det er et problem. Fuck nu det. Der er ikke noget problem i, at Christopher synes, han skal på luderbar. Det skal han tydeligvis ikke. Det der er jo bare god stemning. Det er idiotisk, hvis nogen bliver sure over det.

Det kan være problematisk

William Atak, der er kommunikationskonsulent med speciale i shitstorms, udtaler, at videoen godt kan være problematisk for sangeren.

- Folk er vant til at have det her meget ordentlige billede af Christopher som en pæn og ordentlig mand, og det her bryder helt klart med den opfattelse, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Atak er en af grundene til, at videoen kan være problematisk, at Christopher henvender sig så meget til børn og unge.

Men det mener Torben Chris ikke er et godt argument.

- Christopher har jo ikke stået til en koncert og sagt 'nu skal vi allesammen ud at kneppe nogle ludere'. Der er nogle, der har fanget et lille stykke virkelighed og lagt det op. Giv dog manden en chance. Jeg synes slet ikke, at det er slemt. Han er vitterlig ikke blevet fanget i en skid. Du skal være lette retarderet, hvis du tror, det har en betydning for dit barn, siger Torben Chris og fortsætter.

- Så må du opdrage dit barn noget bedre.

Ekstra Bladet har tidligere forsøgt at få en kommentar fra Christopher gennem hans management. De oplyser, at han ikke har nogle kommentarer til sagen.