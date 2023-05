Efter opsigtsvækkende afsked: - Det var sindssygt uheldigt

Der er kun venlige ord at hente hos Cirkusrevyens genopståede 'konkurrent', Tivolirevyen.

Lisbet Dahl understreger endnu engang, at der skam ingen sure miner er mellem skuespilleren og hendes tidligere arbejdsgiver på Bakken. Nu napper hun et år i Tivoli, men fremtiden er uvis, lyder det

- Vi ser fremad.

Sådan lød det fra Lisbet Dahl, da hun for et par uger siden gæstede sin tidligere arbejdsplads Cirkusrevyen ved premieren på Dyrehavsbakken.

Kort efter krammede hun sin eks-arbejdsgiver, Cirkusrevyens direktør Torben Træsko Pedersen, i indgangen til teltet, som var alt fryd og gammen efter det lidt rodede forløb, da Lisbet Dahl i fjor stoppede i Cirkusrevyen.

Det skete efter en længere periode med først corona-aflysninger og senere personlig sygdom hos ikonet, hvor Dahl flere gange måtte melde fra til revyen, ligesom det endte med, at hun ikke rigtig fik sagt ordentligt farvel.

Lisbet Dahl med paryk på fra en sketch i årets revy, hvor hun spiller overfor komiker Linda P. Foto: Henning Hjorth

Placeret i en stol på sin nye arbejdsplads - 'konkurrenten' Tivolirevyen - gentager hun, at der ikke er hverken smækket med døren eller er negative tanker om det, hun nu har forladt.

- Der er ingen sure miner mellem Torben Træsko og jeg. Overhovedet. Det var en corona, som ikke var til at styre. Det hele blev så bagvendt. Det var en situation, vi aldrig havde prøvet at stå i før. Så blev det sådan, og så kom jeg ikke tilbage. Det var jo sindssygt uheldigt, da det var min afskedsforestilling, ikke? Men altså, nej - der er ingen sure miner overhovedet.

Kunne være hyggeligt

Rivalisering er der heller ikke, betoner hun:

- Jeg mener, at hele Cirkusrevyen kommer ind og ser os. Og jeg tror også, at vi kommer ud og ser Cirkusrevyen. Det kunne være rigtig hyggeligt. Der er overhovedet ikke noget i det. Der har jo været spillet revy herinde før, og da var Cirkusrevyen jo også i fuld gang, ikke?

Lisbet Dahl og Torben Træsko. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Tænker du nogensinde selv over, at det var ærgerligt, at det endte sådan?

- Jeg er lidt ligeglad med sådan noget afskedshalløj. Det er ikke nær så sjovt som at gå ind og synge en vise, ha-ha.

Lisbet Dahl i rollen som Irma-pigen i årets revy, der har premiere 1. juni. Foto: Henning Hjorth

Lisbet Dahl spiller Irma-pige i årets revy. I Cirkusrevyen er der en lignende sketch - her med Bodil Jørgensen i rollen. Det er der dog intet unaturligt i, siger årets instruktør.

- Enhver revy i Danmark i år har en Irma-pige, skal vi ikke sige det sådan.

- I forbindelse med Cirkusreyvens premiere sagde du, at du havde taget et år i Tivoli, fordi du ikke rigtig kunne sige nej. Bliver det så det eneste år, eller hvordan ser fremtiden ud for dig?

- Det har vi ikke talt om. Jeg tænker sjældent på, hvad der sker om et år. Det er ikke min stil. Nu tager vi det her år - og så ser vi. Det kan jo være, jeg er blevet gammel næste år.

Indtil videre er hun blot lykkelig for at havde skiftet Bakken ud med Tivoli:

- Det var jo faktisk her, jeg slog i gennem. Tilbage i 1981, var det faktisk. Jeg har været her adskillige andre gange siden. Så det er faktisk som at komme hjem.