Efter Oscar-drama: - Jeg var rystet

Tv-seere verden over så måbende til, da Will Smith, 53, pandede Chris Rock, 57, en på siden, fordi han blev fornærmet over en joke, som komikeren fremsatte om skuespillerens kone, Jada Pinkett Smith.

Det var dog ikke kun seerne, der var chokeret over Smiths voldelige reaktion, men lige så vel - og måske endnu mere - publikum i salen, der oplevede det hele udspille sig for øjnene af dem.

En af de fremmødte ved prisuddelingen var TV 2-korrespondenten Jesper Steinmetz, der oplevede Will Smith-dramaet fra første parket, da han var vært på den danske dækning af Oscar-uddelingen.

Det fortæller han fredag i podcasten Q&CO, der har Henrik Qvortrup, chefredaktør på Ekstra Bladet, som vært.

- I første omgang tænkte jeg, at det er ret godt iscenesat, fordi under de her liveshows er de fantastiske til at korrigere noget, der ser spontant og impulsivt ud, som så viser sig at være fuldstændig planlagt, men det stod ret hurtigt klart, at det ikke var planlagt, siger 54-årige Steinmetz.

- Jeg var rystet som alle andre over at se en af verdens største filmstjerner gå op på scenen og pande sin kollega ned, især fordi vi alle sammen sad og ventede på, at Will Smith en halv time senere skulle op og modtage prisen som årets bedste skuespiller, tilføjer han forbløffet.

Will Smith og Jada Pinkett Smith på den røde løber forud for Oscar-uddelingen, hvor alt endnu lod til at være fryd og gammen. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Jesper Steinmetz uddyber, at publikum ikke var i tvivl om, at Will Smith ville vinde en Oscar for sin rolle i filmen 'King Richard' - hvilket han også gjorde, og derfor sendte hans slag en chokbølge gennem salen.

- Derfor var man virkelig forvirret over, at han gik op og ødelagde sit eget værdige øjeblik som vinder. De fleste er enige om, at det her er det mest chokerende øjeblik i de 94 år, hvor oscarstatuetten har været uddelt, fortæller korrespondenten.

Steinmetz er yderligere overbevist om, at Oscar-akademiets håndtering af sagen har været med til at puste til dens omfang.

- Oscar-akademiet har håndteret det så vaklende. Det er sidenhen kommet ud, at de faktisk bad Will Smith om at forlade salen, hvad han ikke ønskede, fordi han nok også selv regnede med, at han skulle op og modtage en Oscar om et øjeblik, siger han i podcasten.

- Efterfølgende har de ikke håndteret situationen særligt overbevisende, fordi man kan sige, at en verdensstjerne som ham er med til at legitimere vold, hvis man føler sig forurrettet. Det er endnu en grund til, at det er blevet så stor en historie, forklarer han.

Siden 2010 har Steinmetz rapporteret fra USA som TV 2’s udsendte korrespondent, hvor han har dækket afgørende amerikanske begivenheder som præsidentvalg, raceoptøjer og MeToo-skandaler.

Du kan lytte til podcasten her: