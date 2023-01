Efter overraskende TV 2-stop: - Jeg skal knibe mig selv i armen

Cecilie Hother er helt oppe at køre over succesen med hendes vejrudsigt på sociale medier, hvor det dog går bedre på Instagram end Tiktok

Cecilie Hother er tilfreds med, hvordan 'Cecilies korte vejrudsigt' er kommet fra land, for det er ikke et projekt, hun går ud og reklamerer for med bulder og brag. Blot 350 følgere på TikTok lyder lunkent, men alligevel havde hun 35.000 daglige visninger på tværs af sociale medier i november

Hun opsagde i fjor sit faste job på TV 2 og kastede sig ud i en freelancetilværelse for at realisere egne drømmeprojekter og få mere tid til familien.

Det udmøntede sig bl.a. i konceptet 'Cecilies korte vejrudsigt', som den tidligere TV 2-vejrkvinde lancerede ved en stor reception.

Det skete i håb om at være firstmover og fremover orientere følgerne om vejret der, hvor de færdes mest til daglig - nemlig på de sociale medier.

Siden har man ikke hørt så meget til vejrudsigten, hvis ikke man lige vidste, at den var der, men det er helt bevidst, siger Cecilie Hother til Ekstra Bladet, da vi spørger undrende.

Hun har nemlig slet ikke reklameret for den.

- Jamen det har jeg ikke gjort. Det er noget, man skal tilvælge. Det er ikke noget, der bliver boostet eller bliver reklameret for. Det er ikke sådan, at jeg skal larme, og du kommer ikke til at se mig bag på en bus, lyder det.

2023 byder på nye tiltag, der blandt andet inkluderer en selvstændig instagramside ud over Ceilies egen, hvor der også ud over næste dags vejr vil komme diverse klimaindslag. Men: - Det skal falde på plads, før den helt får vinger, siger Cecilie Hother. Foto: Emil Agerskov

Annonce:

Set i det lys er hun ekstra glad for modtagelsen af projektet:

- Jeg skal lige knibe mig selv lidt i armen, fordi det er gået så godt, og fordi folk har taget det så meget til sig. Det betyder meget, siger Hother.

Imponeret over 350 følgere

Hun fortæller, at tallene, som dækker over visninger på Facebook, Instagram og TikTok, i november 2022 lå på et flot snit på 35.805 per dag.

Det er dog ikke fra TikTok, at størstedelen kommer. Hovedfokus er stories på Instagram, men de unges suverænt mest foretrukne sociale medie har Hother derimod ikke formået at knække koden til endnu.

- Der er i skrivende stund blot 350 følgere på TikTok. Kan det virkelig passe?

- Ja, det kan sagtens passe, for jeg har overhovedet ikke haft noget med TikTok at gøre, før jeg startede vejrudsigten. Så jeg er egentlig helt imponeret over, at jeg har 350, griner Cecilie Hother.