Efter prisnedslag: Nu er huset solgt

Der skulle lidt hussælgerhacks til, men så lykkedes det til gengæld også en af Danmarks mest succesfulde komikere Casper Christensen at komme af med sin store villa i Hornbæk.

Det oplyser boligmediet Boliga.dk.

Det 314 kvadratmeter store hus ramte oprindeligt boligmarkedet i januar i år – den gang lød prisen på 24 millioner kroner, men efter en prisjustering og et skifte af ejendomsmæglerkæde er ejendommen nu solgt.

Det bekræfter ejendomsmægler Feodora Viscovich fra mæglerforretningen Boligkompagniet overfor Boliga.dk uden yderligere kommentarer til handlen.

Der er godt med plads at boltre sig på for de nye ejere. Foto: Boligkompagniet København

Ejendommen er oprindeligt bygget i 1910 og ligger på en over 4.300 kvadratmeter stor grund i den populære ferieby Hornbæk – måske er netop det grunden til, at ejendommen sidst stod udbudt til salg som en fritidsbolig, til trods for at den altså også kan anvendes til helårsbeboelse.

Huset indeholder blandt andet et stort landkøkken, stue, første sal med altan, vaskerum, forældresoveværelse, børneværelser og et påklædningsværelse, der i salgsmaterialet blev beskrevet som ”en drøm”.

Rummene fordeler sig på de i alt 314 kvadratmeter – mens der på den køligere side af murene findes et spir, mansardtag og ikke mindst også en stor terrasse med udsigt til sø.

Gevinst?

Huset var senest udbudt til salg for 21 millioner kroner, men hvad den endelige salgspris lyder på, er fortsat en bevaret hemmelighed, da handlen endnu ikke er tinglyst.

Har Casper Christensen og fruen, Isabell Christensen, fået et beløb nær udbudsprisen for deres nu tidligere hjem, ser det dog ud til, at de kan gå fra salget med en del ekstra på boligbudgettet.

Ifølge Boliga.dks oplysninger købte parret ejendommen sammen i 2019, den gang lød prisen på 11,4 millioner kroner.

Se huset her

Casper Christensen og 'Klovn'-makkeren Frank Hvam har ikke bare formået at skabe en gigantisk succes på tv. De tjener også kassen på alt fra boliger til film.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den aktuelle sæson otte af 'Klovn', som kan ses på TV 2 Play, var den mest sete programpremiere på tjenesten nogensinde.