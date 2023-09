Efter prisnedslag: Nu er lejligheden solgt

Linse har fået 2,1 millioner kroner for sin lejlighed på Islands Brygge

Efter et hurtigt salg kan den 57-årige tv-kendis Linse Kessler stikke et par håndører i foret.

Hun har nemlig ifølge Boliga efter blot otte dage på markedet fået solgt den etværelses ejerlejlighed på Islands Brygge, som hun tidligere på sommeren satte til salg for 2.195.00 kroner.

Den endelige salgspris blev 2.125.000 kroner, viser et opslag i Tinglysningen. Linse Kessler har dermed slået 70.000 kroner af prisen.

Tjener 30.000

Lejligheden, som er fra 1970 og tæller 38 kvadratmeter, købte Linse i foråret 2022 for 2.095.000 kroner.

Ifølge Tinglysningen optog Linse Kessler i forbindelse med købet af lejligheden et lån på 950.000 kroner.

Dermed kan hun formentlig glæde sig over at gå fra handlen med 30.000 kroner ekstra på lommen.

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet ville gerne have talt med Linse Kessler, der har det borgerlige navn Lenina Coleman, til salget af lejligheden.

Hun ønsker dog ikke at svare på spørgsmål fra Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til Ekstra Bladet, lyder det fra Linse over telefonen lørdag morgen, inden hun ønsker god weekend.

