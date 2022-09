Efter rollen som 'Bamse': Kæmper med de sidste kilo

Anders W. Berthelsen er vant til at give meget af sig selv i de utallige roller, han efterhånden har spillet, siden han brød bredt i gennem som spradebassen René Boye Larsen i DR's 90-hitserie 'Taxa'.

Men alligevel krævede rollen som 'Flemming 'Bamse' Jørgensen i filmen 'Bamse', der lige nu hitter i de danske biografer, en ekstra indsats af den populære skuespiller.

Det var ikke specielt svært at tage de 15 kilo på, som han havde besluttet sig for på forhånd, så han kunne spille den mere end velpolstrede 'Wimmersvej'-sanger troværdigt. Det har straks været sværere at smide dem igen.

Men hvor meget mangler Anders W. Berthelsen egentlig, før han er helt i mål?

- Jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg taber lidt, og så tager jeg lidt på igen. Nu har jeg købt lidt større tøj, og så må vi se, om det ikke går bedre.

- Er det tricket til, at man ikke ser helt så polstret ud?

- Det tænkte jeg, at det måtte være.

Anders W. Berthelsen i rollen som Flemming 'Bamse' Jørgensen i filmen 'Bamse', der netop nu trækker mange danskere i biffen. Foto: Martin Dam Kristensen/Nordisk Film

Anders W. Berthelsen tog 15 kilo på til rollen, men en stor del af hans store fremtoning skyldes fire timers arbejde hver dag i 'sminken'. Foto: Martin Dam Kristensen/Nordisk Film

15 var max

Skuespilleren har fortalt, at 15 kilos vægtforøgelse var det absolut maksimale, han turde binde sig an med.

Nu uddyber han:

- Jeg var bange for at det skulle løbe løbsk. Jeg skulle ikke tage 30 kilo på. Det ville jeg være bange for - specielt med den alder, jeg er kommet i. Jeg vidste jo godt, at det ville være svært den anden vej tilbage igen. Jeg tænkte, at 15 kilo ville være meget godt. Nu har jeg jo en elevatorvægt. Jeg kører lidt op nogle gange og nogle gange ned. Men jeg tænker, det går.

Han mangler lige det sidste, siger han selv, men Anders W. Berthelsen fremstår alligevel slank og sund på den røde løber. Her til Svend Prisen i Svendborg onsdag aften. Foto: Ida Maria Odgaard/Ritzau Scanpix

- Hvorfor var det nødvendigt - du blev jo alligevel sminket til uigenkendelighed?

- Jeg blev stadig polstret (ud over vægttabet, red.). Men det var egentlig mere for at ... altså, jeg var jo ikke polstret på armene og hænderne, og jeg havde nogle kortærmede skjorter på. Så der skulle ikke stikke nogle tynde arme ud - det skulle ligesom matche en lillesmule. Det gik ud på at finde en balance, for ellers ville det se lidt underligt ud.

- Nogle gange tænker jeg 'hvor slemt skal det være?'. Jeg ser sgu meget godt ud - det er sgu meget rart. Jeg ved det ikke - det går lidt op og ned, tror jeg. Jeg har købt mig en romaskine, og jeg er ikke vildt god til at bruge den, men jeg bruger den, og så må vi se, hvad der sker. Jeg er ikke på nogle fancy kure. God musik, godt vejr, god mad, gode venner - smil - så tænker jeg, at det nok skal gå, lyder det Berthelsen.

Stolt og ydmyg

Han modtog onsdag folkets hyldest og prisen som Årets mandlige skuespiller for indsatsen i filmen 'Rose' ved Svend Prisen 2022 i Svendborg, men rollen som 'Bamse' sidder stadig i ham.

- Jeg har været virkelig glad for modtagelsen. Jeg har fået så mange personlige henvendelser fra folk bagom på Facebook og Instagram, som er virkelig hjertelige og meget varme. Så jeg er stolt og ydmyg over rollen - det er jeg.

