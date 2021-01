Efter seks år: 'Vild med dans'-stjerne sælger

Siden 2007 har den professionelle danser Michael Olesen været fast inventar, når danskerne fredag aften har taget plads foran tv’et for at se kendte danskere give sig i kast med alt fra wienervals til rumba i det populære TV2-program 'Vild med dans'.

Det er da også blevet til et vinder-trofæ undervejs - et trofæ, som i dag står og pynter i Olesens hjem i Hørsholm, som han netop har sat til salg efter seks år på adressen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Huset, som han deler med sin kæreste, kosmetolog og tidligere model Joan Divine, købte Olesen tilbage i 2014 for 3,15 millioner kroner.

I dag er det 130 kvadratmeter store hus i forstaden nord for København kommet til salg for 4.995.000 kroner.

Med det beløb følger fem værelser og en kælder på 108 kvadratmeter, der ifølge salgsbeskrivelsen fra ejendomsmægleren Home Hørsholm-Rungsted rummer både en skønhedsklinik og et fotostudie.

I sidste sæson af 'Vild med dans' dansede Michael Olesen med Hilda Heick. Foto: Mogens Flindt

Under gennemsnittet

I øjeblikket ligger Hørsholm Kommune på en femteplads over de højeste kvadratmeterpriser på udbudte huse i landet: I gennemsnit skal der således lige nu omkring 42.800 kroner til for at erhverve en kvadratmeter hus. Det viser de seneste udbudkvadratmeterpriser fra Boliga.dk.

Det betyder også, at hvis du vil have en familievilla på fx 150 kvadratmeter, så skal der på den anden side af 6,4 millioner kroner til for at kunne købe en i det dyre område.

Udbudsprisen på lidt under fem millioner kroner for V'ild med Dans'-veteranens hjem kan derimod omregnes til en kvadratmeterpris på lige over 38.400 kroner, hvilket svarer til, at Olesens hus er udbudt til salg 10 procent under gennemsnittet i kommunen.

Michael Olesen dansede sig til en sejr sammen med Sofie Lassen-Kahlke i 14. sæson af 'Vild med dans' i 2017.

I den seneste sæson var det den folkekære sangerinde Hilda Heick, som Olesen svingede rundt på dansegulvet.

Se Michael Olesens villa her